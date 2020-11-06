'Essa eleição não acabou', diz campanha de Trump em comunicado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A campanha do presidente Donald Trump divulgou um comunicado nesta sexta (6) no qual afirma que a eleição americana "ainda não acabou" e que uma "falsa projeção de vitória de Joe Biden " se baseia nos resultados das apurações de quatro estados decisivos que "estavam longe de terminar".

"Geórgia está indo para uma recontagem, onde estamos confiantes de que vamos encontrar cédulas indevidamente colhidas, e onde o presidente Trump acabará por prevalecer. Houve muitas irregularidades na Pensilvânia, incluindo funcionários eleitorais impedindo que nossos observadores voluntários legais de terem acesso significativo aos locais de contagem de votos", diz o comunicado.

"Em Nevada, parece haver milhares de indivíduos que indevidamente lançam cédulas de correio. Finalmente, o presidente [Donald Trump] está a caminho de ganhar o Arizona, apesar da irresponsável e errônea chamada de vitória de Biden pela Fox News e pela Associated Press", afirma a nota.

"Biden está se baseando nesses estados para sua falsa reivindicação da Casa Branca, mas quando esta eleição acabar, o presidente Trump será reeleito", completa o texto.

Assinado pelo conselheiro-geral de campanha do republicano, Matt Morgan, a nota foi publicada logo após a notícia de que Biden assumiu a liderança na Pensilvânia, que entre os estados ainda indefinidos é o que tem a maior quantidade de delegados no Colégio Eleitoral, 20.

Se a vitória de Biden se confirmar ali, o democrata chega à marca de 273 votos no Colégio, três a mais do que o mínimo necessário para ser eleito presidente.

Na manhã desta sexta, o candidato democrata também ultrapassou Trump no estado da Geórgia, que dá direito a 16 votos no Colégio Eleitoral. Caso o triunfo se confirme, Biden teria 269 delegados, ficando a apenas um voto da vitória.

Em meio a esses reveses, a campanha de Trump tem protocolado uma série de ações judiciais questionando a legitimidade da apuração e, em alguns estados, exigindo a recontagem das cédulas.

Em Nevada, Trump tem diminuído a margem de liderança que o separa do democrata, mas Biden ainda possui uma vantagem de pouco menos de 1 ponto percentual, com 89% da contagem de votos concluída. A próxima atualização dos números ali está prevista para o fim da tarde desta sexta.