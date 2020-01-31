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Passando a limpo

Foto que mostra pessoas caídas não tem relação com Coronavírus

Imagem divulgada nas redes sociais diz que pessoas no chão estão mortas e são vítimas do vírus na China. Informação, porém, é falsa

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 23:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 23:40
Foto faz parte de um projeto de arte em memória de vítimas de um dos campos concentração nazista Crédito: Kai Pfaffenbach
Uma foto com várias pessoas caídas na rua, como se fossem vítimas do Coronavírus, na China, circula nas redes sociais. A informação, porém, é falsa. A imagem foi tirada em 2014, na Alemanha, e faz parte de um projeto de arte em memória das vítimas do campo de concentração nazista Katzbach Nazi.
A imagem pode ser encontrada facilmente no site da Reuters (clique aqui para ver). Ela foi tirada pelo fotógrafo Kai Pfaffenbach, em 24 de março de 2014, na cidade de Frankfurt. A foto é uma das peças de um projeto que fez com que as pessoas se deitassem na área de pedestres para relembrar a morte de 528 vítimas de um dos campos de concentração da Alemanha. 
Site da Reuters mostra foto tirada por Kai Pfaffenbach em março de 2014 Crédito: Reprodução/Site Reuters
Nas redes sociais, a foto é compartilhada junto com um áudio narrado por uma voz masculina. Na mensagem, a pessoa diz que recebeu um vídeo de um jornalista alemão que estava na China contando que as pessoas infectadas pelo vírus estão caindo desmaiadas e ficando no chão das ruas.
"Eu acabei de receber um vídeo com áudio de um jornalista alemão que foi na China e fez uma filmagem clandestina e informa que existem milhares de pessoas mortas lá, que elas caem no chão, as ambulâncias estão correndo a cidade ajuntando as pessoas no chão", diz uma parte da mensagem.
O autor do áudio finaliza pedindo que as pessoas espalhem a mensagem e que a situação é extremamente perigosa "Ele (o jornalista) pede para divulgar o vídeo para o mundo inteiro, é uma situação extremamente perigosa no mundo inteiro. A coisa é muito muito sério", termina.

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