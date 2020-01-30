Governo diz que Brasil mantém nove casos suspeitos de coronavírus

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 30, que continua a monitorar 9 casos de pacientes com suspeita de coronavírus no Brasil. Apesar de o número ser o mesmo do que já havia sido informado ontem, casos relatados no dia anterior foram descartados, mas outros, incluídos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, entraram dois casos.

Segundo a pasta, os casos estão distribuídos em Minas Gerais (1 caso suspeito), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (1) e Ceará (1). Ao todo, 43 casos foram notificados a autoridades de saúde do País, mas nem todas são tratados como suspeitos.

Em entrevista para apresentar um balanço sobre o coronavírus, Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, afirmou que a Organização Mundial de Saúde avalia se aumentará o nível de alerta no mundo para uma epidemia da doença.