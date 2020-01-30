Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo diz que Brasil mantém nove casos suspeitos de coronavírus
Ministério da Saúde

Governo diz que Brasil mantém nove casos suspeitos de coronavírus

Foi divulgado nesta quinta-feira (30)que ao todo, 43 casos foram notificados a autoridades de saúde do País, mas nem todas são tratados como suspeitos

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 18:48
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 30, que continua a monitorar 9 casos de pacientes com suspeita de coronavírus no Brasil. Apesar de o número ser o mesmo do que já havia sido informado ontem, casos relatados no dia anterior foram descartados, mas outros, incluídos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, entraram dois casos.
Segundo a pasta, os casos estão distribuídos em Minas Gerais (1 caso suspeito), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (1) e Ceará (1). Ao todo, 43 casos foram notificados a autoridades de saúde do País, mas nem todas são tratados como suspeitos.
Em entrevista para apresentar um balanço sobre o coronavírus, Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, afirmou que a Organização Mundial de Saúde avalia se aumentará o nível de alerta no mundo para uma epidemia da doença.
"Pode ter ou não uma mudança de status da OMS. Mas só saberemos após a reunião que eles fazem hoje", disse Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do ministério, que apresentou o balanço de casos no mundo. Ao todo, 170 pessoas já morreram por causa do coronavírus, todos na China. Há 82 confirmados em 18 países diferentes.

Veja Também

Fiocruz recebe material genético para apurar teste de coronavírus

Inscrições para o CNH Social 2020 não foram abertas, alerta Detran

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados