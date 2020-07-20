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Covid-19

Farmacêuticas anunciam resultados positivos de vacina experimental

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram resultados positivos nos estudos alemães da profilaxia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 11:26

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:26

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
A pesquisa não registrou efeitos colaterais graves em indivíduos que receberam a vacina Crédito: Freepik
As farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que estudam uma vacina contra a Covid-19, anunciaram nesta segunda-feira (20) resultados positivos nos estudos alemães da profilaxia. De acordo com as farmacêuticas, foram verificadas respostas imunes "fortes" e em velocidade anterior ao prazo estimado das chamadas células T, consideradas fundamentais para protegerem um organismo do novo coronavírus.
A pesquisa não registrou efeitos colaterais graves em indivíduos que receberam a vacina. As reações, de acordo com o comunicado, foram dependentes da dose, transitórias e de intensidade entre leve e moderada. Os eventos adversos mais agudos foram sintomas de gripe e reações no local da injeção. "Situações que foram resolvidas espontaneamente ou poderiam ser gerenciadas por medidas simples", diz a nota. Os avanços ainda precisam ser avaliados por pares para posterior publicação em revista científica.

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