Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA, Reino Unido e Canadá acusam Rússia de tentar roubar dados sobre vacina
Coronavírus

EUA, Reino Unido e Canadá acusam Rússia de tentar roubar dados sobre vacina

Uma declaração conjunta dos três países culpa o grupo APT29, conhecido também como 'Cozy Bear' pelas tentativas de invasão

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 12:59
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
Hackers ligados ao governo russo estão tentando roubar dados de pesquisas para a vacina da Covid-19 que estão sendo feitas em vários laboratórios pelo mundo, acusou o Reino Unido, os EUA e o Canadá.
Uma declaração conjunta dos três países culpa o grupo APT29, conhecido também como "Cozy Bear" pelas tentativas de invasão. E que esses hackers estariam atuando em conjunto com a inteligência da Rússia.
Os hackers estariam usando várias táticas para tentar obter acesso aos dados de pesquisa, incluindo phising (e-mails e mensagens com falsos pedidos de dados que tentam parecer mensagens oficiais) e malwares (programas que se infiltram nas máquinas sem que os usuários percebam).
"Nós condenamos esses ataques desprezíveis contra aqueles que estão fazendo um trabalho vital para combater a pandemia", disse Paul Chichester, diretor de operaçoes do Centro Nacional de Cybersegurança Britânico (NCSC).
O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, disse que a ação dos hackers é "completamente inaceitável" e que o governo britânico trabalhará para puni-los.

Veja Também

Vacina contra coronavírus funciona em primeiro teste com humanos

Vacina não deve ir para quem pode pagar mais, diz Bill Gates

Ivermectina está entre drogas mais testadas contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados