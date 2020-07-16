EUA, Reino Unido e Canadá acusam Rússia de tentar roubar dados sobre vacina

Cientistas estudam vacina contra o coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels

Hackers ligados ao governo russo estão tentando roubar dados de pesquisas para a vacina da Covid-19 que estão sendo feitas em vários laboratórios pelo mundo, acusou o Reino Unido, os EUA e o Canadá.

Uma declaração conjunta dos três países culpa o grupo APT29, conhecido também como "Cozy Bear" pelas tentativas de invasão. E que esses hackers estariam atuando em conjunto com a inteligência da Rússia.

Os hackers estariam usando várias táticas para tentar obter acesso aos dados de pesquisa, incluindo phising (e-mails e mensagens com falsos pedidos de dados que tentam parecer mensagens oficiais) e malwares (programas que se infiltram nas máquinas sem que os usuários percebam).

"Nós condenamos esses ataques desprezíveis contra aqueles que estão fazendo um trabalho vital para combater a pandemia", disse Paul Chichester, diretor de operaçoes do Centro Nacional de Cybersegurança Britânico (NCSC).