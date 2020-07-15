Vacina não deve ir para quem pode pagar mais, diz Bill Gates

Para o empresário Bill Gates, o saldo bancário não deve definir a prioridade para o acesso a vacinas da Covid-19

"Se deixarmos vacinas e medicamentos irem para quem pode pagar mais em vez de irem para as pessoas e lugares onde são mais necessários, teremos uma pandemia mais longa, injusta e letal", disse o empresário. "Precisamos de líderes para tomarem decisões difíceis sobre distribuição baseada em igualdade, não apenas em fatores definidos pelo mercado", afirmou.