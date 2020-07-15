Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Vacina não deve ir para quem pode pagar mais, diz Bill Gates
Covid-19

Vacina não deve ir para quem pode pagar mais, diz Bill Gates

Segundo o empresário, 'precisamos de líderes para tomarem decisões difíceis sobre distribuição baseada em igualdade, não apenas em fatores definidos pelo mercado'

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 09:43
Vacina
Para o empresário Bill Gates, o saldo bancário não deve definir a prioridade para o acesso a vacinas da Covid-19 Crédito: Freepik
Bill Gates acredita que saldo bancário não deveria definir a prioridade para o acesso a vacinas e medicamentos relacionados ao coronavírus. No sábado (11), o fundador da Microsoft deu uma palestra numa conferência virtual sobre a Covid-19 e declarou ser importante analisar a localidade e os perfis dos pacientes.
"Se deixarmos vacinas e medicamentos irem para quem pode pagar mais em vez de irem para as pessoas e lugares onde são mais necessários, teremos uma pandemia mais longa, injusta e letal", disse o empresário. "Precisamos de líderes para tomarem decisões difíceis sobre distribuição baseada em igualdade, não apenas em fatores definidos pelo mercado", afirmou.
Em junho, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) anunciou que os EUA compraram quase todo o estoque mundial de remdesivir, remédio apontado por pesquisas recentes como eficaz no tratamento do novo coronavírus.

Dessa forma, essa é mais uma declaração de Gates que contraria a administração Trump. Durante a pandemia, o executivo entrou em conflito com o presidente dos EUA por posicionamentos em relação ao vírus, o que acabou o colocando como alvo da extrema direita do país.

Ele se tornou a estrela principal de teorias da conspiração sobre a pandemia. Em redes sociais, Gates é falsamente retratado como o criador da Covid-19, como um empresário que está lucrando com a vacina contra o vírus e como participante de um plano para usar a doença para exterminar a população mundial. 

Veja Também

Rússia conclui testes clínicos e é país mais próximo da vacina contra Covid

BioNTech prevê vacina para Covid-19 pronta para aprovação até dezembro

Vacina experimental da Pfizer e BioNTech mostra resultados positivos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar
Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados