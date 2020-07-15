Vacina não deve ir para quem pode pagar mais, diz Bill Gates

Bill Gates acredita que saldo bancário não deveria definir a prioridade para o acesso a vacinas e medicamentos relacionados ao coronavírus
. No sábado (11), o fundador da Microsoft deu uma palestra numa conferência virtual sobre a Covid-19 e declarou ser importante analisar a localidade e os perfis dos pacientes.
"Se deixarmos vacinas e medicamentos irem para quem pode pagar mais em vez de irem para as pessoas e lugares onde são mais necessários, teremos uma pandemia mais longa, injusta e letal", disse o empresário. "Precisamos de líderes para tomarem decisões difíceis sobre distribuição baseada em igualdade, não apenas em fatores definidos pelo mercado", afirmou.
Em junho, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) anunciou que os EUA
compraram quase todo o estoque mundial de remdesivir, remédio apontado por pesquisas recentes como eficaz no tratamento do novo coronavírus.
Dessa forma, essa é mais uma declaração de Gates que contraria a administração Trump. Durante a pandemia, o executivo entrou em conflito com o presidente dos EUA por posicionamentos em relação ao vírus, o que acabou o colocando como alvo da extrema direita do país.
Ele se tornou a estrela principal de teorias da conspiração sobre a pandemia. Em redes sociais, Gates é falsamente retratado como o criador da Covid-19, como um empresário que está lucrando com a vacina contra o vírus e como participante de um plano para usar a doença para exterminar a população mundial.