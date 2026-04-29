Onça parda e filhotinhos são registrados em floresta no Sul do ES

Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), as imagens são captadas por câmeras trap — usadas para registrar animais na natureza — que ficam nos pontos de monitoramento entre 30 e 60 dias fazendo os registros.
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Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), as imagens são captadas por câmeras trap — usadas para registrar animais na natureza — que ficam nos pontos de monitoramento entre 30 e 60 dias fazendo os registros.
Uma casa de alto padrão usada para desviar energia elétrica para um restaurante, um apartamento, uma cobertura e até a área comum de um condomínio localizado no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi flagrada pela Polícia Civil e a EDP, nesta quarta-feira (29), após uma inspeção técnica apontar uma ligação clandestina (conhecida como "gato"). A ação de fiscalização constatou que parte do consumo não passava pelo relógio.
Além disso, a medição de consumo de eletricidade ainda era inferior a 200 kWh por mês, volume incompatível com imóvel e com o desvio realizado. Também foram identificadas irregularidades em outros medidores vinculados ao edifício, que permaneciam energizados mesmo após o desligamento da chave geral.
Segundo a Polícia Civil, parte da vistoria foi dificultada porque o acesso a alguns locais foi limitado. Dois homens, de 51 e 82 anos, foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. O caso continua sendo investigado.
Quatro trabalhadores ficaram feridos após o desabamento de um galpão no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (29). Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h30 enquanto as vítimas prestavam serviço para uma empresa contratada pela proprietária do terreno. A área foi interditada.
O Sargento Meneguiti explicou que os operários caíram de uma altura de cerca de 5 metros. Ainda conscientes, eles foram socorridos pelos militares e pelo Samu/192. Apenas dois deles apresentavam ferimentos mais graves, mas todos foram levados para o hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade.
A empresária Fernanda Araújo, que trabalha ao lado do galpão, contou que ela e os funcionários ouviram um estrondo e depois viram muita poeira subir no lugar. "Eu achei que a nossa parede estava caindo. Foi aquela correria [...] Quando soube liguei para os Bombeiros e para o Samu para ajudar, porque eu já sabia que tinha gente debaixo dos escombros, (liguei) para tentar socorrer o mais rápido possível", contou.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul
A nova via de acesso à área central do Aeroporto de Vitória, onde estão sendo implantados diversos empreendimentos, foi inaugurada nesta quarta-feira (29) e já está liberada para os motoristas.
Com um traçado de 750 metros de extensão, o viário, que recebeu investimentos de R$ 10 milhões da Zurich Airport Brasil, começa perto da Igreja Fonte de Vida, que está em construção no local, e segue até a Avenida Adalberto Simão Nader, contando com ciclovia em toda a extensão.
“Esse projeto reforça o nosso compromisso com a integração do aeroporto à cidade. Ele permite organizar melhor os fluxos e ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento dos empreendimentos no entorno, com benefícios para a mobilidade”, afirma Ricardo Gesse, CEO da concessionária que administra o aeroporto.
Um novo estacionamento, com 427 vagas, também foi entregue pela Zurich, ampliando a oferta de espaços próximos ao terminal.
As barcas do Aquaviário funcionarão com horário ampliado e reforço na frota entre a noite do sábado (2) e a madrugada do domingo (3), entre as estações da Prainha em Vila Velha, e da Praça do Papa em Vitória, por conta de shows que irão acontecer nas duas cidades. Confira as mudanças:
Durante o dia de sábado (2), o serviço irá funcionar normalmente, com intervalos médios de 20 a 30 minutos.
Uma árvore de mais de 50 anos se partiu ao meio e atingiu um carro que estava estacionado na praça em frente à Prefeitura de Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). Em vídeo gravado por uma moradora, o veículo aparece totalmente coberto pelas folhas. Apesar do susto e do tamanho da estrutura, ninguém ficou ferido.
Segundo a Defesa Civil Municipal, a árvore apresentava indícios de comprometimento interno do tronco, possivelmente causado por parasitas, o que teria deixado a base fragilizada.
Ainda de acordo com o órgão, embora tenham sido registrados ventos na região, não houve evento climático que justificasse a queda. A principal hipótese é que a árvore não suportou o próprio peso devido às condições internas.
O coordenador da Defesa Civil informou que outras árvores da mesma praça passarão por avaliação para verificar o risco de novas quedas. Equipes seguem no local realizando a retirada dos galhos e a liberação da área.
Uma mulher e o filho dela, uma criança de 2 anos, ficaram feridos após uma colisão entre o carro em que estavam e uma carreta, na Rodovia Miguel Curry Carneiro, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (28).
Segundo a Polícia Militar, o carro bateu de frente contra a lateral da carroceria do caminhão. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, e parte do veículo de passeio ficou sob a estrutura do veículo de carga.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a mãe e a criança já estavam fora do carro. Ambos apresentavam escoriações leves e foram socorridos e encaminhados a um hospital. A Polícia Militar informou que os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo.
O corpo do advogado que desapareceu após uma festa na madrugada de domingo (26) na Barra do Jucu, em Vila Velha, foi encontrado pela Polícia Civill nesta quarta-feira (29) em uma área de mata na cidade. Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, morava e trabalhava em Guaçuí, no Caparaó capixaba.
O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegadoTarcísio Otoni, contou em coletiva de imprensa, que o corpo estava nas imediações da Fazenda Camping, local onde participava de uma festa antes de sumir.
De acordo com a família, ele estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante a procura, ele acabou saindo do local e não retornou. Familiares souberam que, pouco depois, o jovem teria sido visto caminhando por uma rodovia de forma desorientada.
Família encontrou o corpo
Segundo Otoni, as autoridades finalizaram as buscas na noite de terça-feira (28) por conta da falta de visibilidade. Na manhã seguinte, a família e voluntários da região de Grande Terra Vermelha iniciaram uma procura por conta própria, momento em que ele foi encontrado já sem vida.
O titular da DEPD explicou que a polícia até sobrevoou a região com helicópteros, mas a vegetação alta da área impediu o avistamento do corpo.
As tatuagens, roupas e o copo de bebida usado por Antônio na festa ajudaram a idetificá-lo. Ele deixa esposa e uma filha. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Conforme Otoni, não havia marcas de violência no corpo dele.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) se manifestou sobre a morte do advogado. Em nota, destacaram que ele era um jovem profissional que construía a trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça.
Nota completa da OAB-ES
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) manifesta profundo pesar pelo falecimento do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, integrante da Subseção de Guaçuí, cujo desaparecimento havia sido registrado desde o último domingo (26), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha.
Jovem profissional, Antônio Carlos era atuante no Sul do Estado e vinha construindo sua trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça. Sua partida precoce causa profunda comoção entre colegas e toda a comunidade jurídica.
Desde o registro do desaparecimento, a OAB-ES acompanhou toda a busca das autoridades que envidaram todos os esforços.
Diante dos fatos, a Ordem lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de rigorosa apuração pelas autoridades competentes, a fim de que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.
Neste momento de dor e consternação, a OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda.
Uma jiboia chamou a atenção de quem passava pela calçada
em frente à Câmara Municipal de Colatina, no Centro do município, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã de
terça-feira (28), quando o animal foi visto rastejando pelo local.
Segundo a Polícia Ambiental de Colatina, uma equipe foi acionada por volta das 11h para realizar o resgate. De acordo com a corporação, tratava-se de uma jiboia adulta, que não apresentava ferimentos e não chegou a atacar ninguém.
Após o resgate, a cobra foi recolhida e solta em um local seguro.
Um motorista de aplicativo de 31 anos foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado e importunação sexual após assediar uma passageira na manhã de terça-feira (28). A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber a informação de que o carro dele estaria passando no sentido Vila Velha x Vitória, na Terceira Ponte.
A equipe então começou uma busca pelo veículo, encontrando-o no bairro Bento Ferreira, já na Capital capixaba. Dentro do automóvel, estava o suspeito realizando uma corrida com outra passageira.
Ele então foi levado à delegacia. Já a mulher assediada procurou a unidade policial por conta própria. Aos agentes, contou que o motorista tentou tocar na perna dela. Quando percebeu a situação, pediu para descer, solicitação que, de acordo com ela, não foi respeitada de forma imediata.
O homem parou apenas metros à frente. Após os procedimentos, conforme a Polícia Civil, ele acabou encaminhado para o Centro de Triagem. O nome dele não foi informado à reportagem.