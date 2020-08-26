EUA estudam medidas para ajudar empresas aéreas, como Delta e American

Avião no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre/Arquivo

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, revelou nesta quarta-feira (26), em entrevista ao site Politico que o governo americano estuda medidas para nova ajuda financeira a empresas aéreas dos Estados Unidos, como Delta Airlines, American Airlines e United Airlines. O setor foi duramente atingido pela pandemia do novo coronavírus.

"Já tomamos quatro ações e vamos tomar outras. Serão medidas do Executivo, porque com o Congresso não vai funcionar", disse Meadows, na entrevista. "Espero que possamos ajudar as companhias aéreas e evitar que alguns dos funcionários delas sejam dispensados", completou.

O presidente Donald Trump tem enfrentado dificuldades em negociar com a oposição no Legislativo para aprovar projetos, como um novo pacote fiscal.