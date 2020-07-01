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Comércio Internacional

China faz violação em Hong Kong e empresas podem evitar local, diz EUA

As declarações foram dadas pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, durante entrevista à emissora Fox Business
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 19:01

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:01

Pedestres usam máscaras de proteção nas ruas da cidade de Hong Kong, território chinês semiautônomo, nesta quarta-feira, 26. A China informou que foram registrados novos 406 casos e 52 mortes decorrentes de infecção pelo coronavírus
Pedestres usam máscaras de proteção nas ruas da cidade de Hong Kong Crédito: VINCENT YU / AP / ESTADÃO CONTEÚDO
O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta quarta-feira (1º) , que a imposição pela China de uma lei de segurança em Hong Kong é uma "evidente violação dos direitos humanos" e também uma violação clara do tratado original pelo qual o controle de Hong Kong foi entregue dos britânicos para os chineses. A declaração foi dada durante entrevista à emissora Fox Business.
Ross considera que, com suas ações, a China retira o status especial de Hong Kong. Segundo ele, agora empresas podem evitar manter negócios no território. "Há uma boa chance de que todas as companhias que têm usado Hong Kong como sua sede para a Ásia vão começar a repensar se as novas regras, a nova relação entre Hong Kong e a China continental, se elas continuam favoráveis para ter sede em Hong Kong, como costumava ser", analisou. Em outro momento da entrevista, o secretário de Comércio ainda criticou a China por "roubar tecnologia" de outros países, dizendo que isso precisa ser combatido.

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