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Coronavírus

China deve anunciar grande pacote de estímulo em breve, dizem economistas

O banco Nomura espera que Pequim aumente seu déficit real para mais de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:44

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:44

Homem usa máscara para se proteger do coronavírus na China
Homem usa máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
Para combater a pior recessão em décadas, a China deverá anunciar um grande pacote de estímulo em breve, afirmam economistas do banco Nomura. A maior parte das medidas deve vir do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês). "O tamanho do estímulo recebido pode surpreender os mercados", diz o documento. 
O banco Nomura espera que Pequim aumente seu déficit real para mais de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, o que significa um pacote de estímulo no valor de 10 trilhões de yuans, ou aproximadamente US$ 1,428 trilhão.

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