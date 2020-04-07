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Covid-19

China não registra mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Desde o início do surto, a China acumula 81.740 casos e 3.331 mortes pela covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 07:21

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 07:21

Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China
Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
China relatou nesta terça-feira (7) que não registrou novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e identificou apenas 32 novos casos, todos de pessoas que haviam retornado de outros países.
Outros 12 casos suspeitos - todos importados - estão sob observação, junto com outros 30 casos de infectados assintomáticos.
A China, onde a pandemia teve início, agora tem 1.242 casos confirmados em tratamento e 1.033 casos sem sintomas em isolamento e sob monitoração.
Desde o início do surto, a China acumula 81.740 casos e 3.331 mortes pela covid-19, como é conhecida a doença causada pelo vírus.
Na Coreia do Sul, foram relatados nesta terça 47 novos casos e mais seis mortes, que elevam os totais acumulados para 10.331 infecções e 192 óbitos. 

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