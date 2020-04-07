Líderes do agronegócio pedem cautela com relação à China

Bandeira da China Crédito: Pixabay

Lideranças do agronegócio brasileiro afirmaram nesta segunda-feira (6), que é preciso ter cautela na forma como o País trata a China, o principal destino das exportações agropecuárias e um dos parceiros comerciais mais importantes. Segundo reportagem publicada pelo jornal Estadão, é consenso entre as autoridades ouvidas que o momento é de cautela e de pacificação diante das incertezas causadas pelo avanço da pandemia do coronavírus

"Nossa preocupação nesse momento é de pacificar e manter as boas relações. Não queremos briga, precisamos dar suporte ao governo para atravessar crise. Estamos muito preocupados e precisamos de cautela", afirmou o ex-ministro da Agricultura Neri Geller, hoje deputado federal pelo PP-MT. No Mato Grosso, 8 em cada 10 sacas de soja - a principal commodity agrícola exportada pelo País - têm como destino a China. Diante da tendência de redução de consumo e de desaceleração econômica, Geller e outras lideranças pedem serenidade.

Em 2019, as exportações do agronegócio totalizaram US$ 96,7 bilhões  a China foi responsável por 35% das compras. No fim de semana, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, insinuou que os chineses se beneficiaram da crise do coronavírus e postou imagens do personagem Cebolinha na muralha da China trocando 'L' pelo 'R', em alusão a como os chineses falam. Depois, apagou a postagem. A Embaixada da China no Brasil respondeu que as publicações eram "completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China".

"Sou muito realista: não devemos insultar ninguém. E não podemos misturar comércio com política, precisamos de uma posição mais sadia, mais madura", afirmou ao Estadão o também ex-ministro da Agricultura Alysson Paulinelli, hoje presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho).

"Já temos tantos problemas, não precisa criar mais um. O Brasil não ganha nada com isso, só perde", concorda Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Na prática, no entanto, Pedro de Camargo acredita que os chineses não devem retaliar os produtos brasileiros devido ao pragmatismo e à visão de longo prazo.

"Eles estão vendo que essas bobagens não têm apoio do Brasil, tem sempre havido uma reação forte, e eles entendem que o Brasil é mais que esse governo. Mas, claro, pode criar uma certa má vontade, deixarem de ajudar em algum momento", avalia.