China coloca 11 milhões em lockdown; casos na Europa superam 25 milhões

Coronavírus Crédito: Pixabay

Com aumento no número diário de casos, a China colocou 11 milhões de pessoas na cidade de Shijiazhuang ao norte do país, em lockdown, conforme reporta a BBC. O bloqueio ocorre semanas antes do Ano-Novo Chinês. Os residentes do distrito de Gaocheng, em Shijiazhuang, considerado o epicentro do surto, agora não têm permissão para deixar sua área local.

De acordo com último levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), o país registrou cerca de 90 casos em 24 horas e uma morte, totalizando 97.217 contaminações e 4.795 óbitos. O país havia erradicado amplamente a pandemia graças a controles rígidos sobre viagens, uso de máscara, medidas de confinamento, mas nos últimos dias a quantidade de infecções tem aumentado.