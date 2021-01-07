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Pandemia de coronavírus

China coloca 11 milhões em lockdown; casos na Europa superam 25 milhões

O Reino Unido e a Itália já anunciaram endurecimento das restrições na tentativa de conter a disseminação do vírus

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 16:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2021 às 16:00
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Com aumento no número diário de casos, a China colocou 11 milhões de pessoas na cidade de Shijiazhuang ao norte do país, em lockdown, conforme reporta a BBC. O bloqueio ocorre semanas antes do Ano-Novo Chinês. Os residentes do distrito de Gaocheng, em Shijiazhuang, considerado o epicentro do surto, agora não têm permissão para deixar sua área local.
De acordo com último levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), o país registrou cerca de 90 casos em 24 horas e uma morte, totalizando 97.217 contaminações e 4.795 óbitos. O país havia erradicado amplamente a pandemia graças a controles rígidos sobre viagens, uso de máscara, medidas de confinamento, mas nos últimos dias a quantidade de infecções tem aumentado.
Na Europa, de acordo com levantamento realizado pela Reuters, os casos de coronavírus ultrapassaram a marca de 25 milhões de contaminações nesta quinta-feira. Segundo dados da agência de notícias, o continente registrou pelo menos 25.016 506 casos e 559.863 mortes desde o início da pandemia. O Reino Unido e a Itália já anunciaram endurecimento das restrições na tentativa de conter a disseminação do vírus.

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