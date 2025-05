Escolha do novo papa

Cardeais voltam à Capela Sistina em segundo dia de conclave

Na quarta-feira (7), houve a primeira sessão de voto, que terminou com fumaça preta às 16h (21h), ou seja, sem definição de papa. Nesta quinta, serão mais duas sessões de voto. Na primeira delas siu a fumaça preta

Na quarta-feira (7), houve a primeira sessão de voto, que terminou com fumaça preta às 16h (21h), ou seja, sem definição de papa. Nesta quinta, serão mais duas sessões de voto, se necessário. Na primeira sessão, no início dessa manhã (horário de Brasília), uma nova fumaça preta surgiu na chaminé (veja foto abaixo).>

Como não houve um eleito, e com o sinal da fumaça preta, a segunda votação começa imediatamente. Ao fim desta, caso tampouco haja um cardeal que consiga dois terços dos votos, aí sim a segunda fumaça preta do dia deverá sair da chaminé da capela.>

No conclave de 2005, o segundo dia de votação teve fumaça preta às 6h39 (11h39), indicando que as duas sessões da manhã terminaram inconclusivas. No período da tarde, na 4ª votação geral, surgiu enfim a fumaça branca. Eram 12h50 (17h50) do dia 19 de abril. Bento 16 era o novo papa.>