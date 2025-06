Mundo

Lula anuncia R$ 100 bi de investimento francês no Brasil até 2030 enquanto pressiona Macron por acordo Mercosul-UE: 'Faça proposta'

Presidente brasileiro diz que muitos o questionam sobre seus gastos nos giros internacionais, mas defendeu que eles têm valido a pena

Publicado em 7 de junho de 2025 às 14:38

null Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Em visita de Estado à França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um investimento bilionário de empresários locais no país durante coletiva de imprensa para jornalistas em Paris neste sábado (7/6). Ao mesmo tempo, o chefe de Estado brasileiro fez mais uma vez pressão sobre o líder francês, Emmanuel Macron, pela aprovação do acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul.>

Segundo Lula, empresários franceses se comprometeram a investir R$ 100 bilhões no Brasil até 2030.>

O compromisso foi anunciado ao governo brasileiro durante uma reunião realizada no dia anterior, às margens do Fórum Econômico França-Brasil, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).>

Segundo Jorge Viana, presidente da organização, um dos empresários presentes na reunião com o presidente Lula foi Jean-Pierre Clamadieu, presidente do conselho de administração da Engie, multinacional francesa do setor de energia. Ele também integra o conselho da Business France, basicamente uma versão francesa da Apex.>

"É uma vergonha que um país do tamanho do Brasil, oitava economia do mundo, e um país do tamanho da França, que é a quinta ou a sexta, só tenha fluxo de US$ 9 bilhões. É pouco", disse Lula neste sábado, ao anunciar o investimento. "Então, eu fiquei muito feliz que esses 15 empresários franceses pediram a reunião comigo.">

A França é a 7ª maior economia do mundo em PIB nominal em 2025, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)>

O chefe de Estado brasileiro também defendeu sua agenda de viagens ao exterior.>

Segundo Lula, muitos o questionam sobre seus gastos nos giros internacionais, mas ele defendeu que têm valido a pena.>

"Eu não sei quanto tô gastando porque não cuido disso. Mas sei o quanto estou levando de volta para o Brasil", afirmou.>

"O Brasil precisa deixar de ser pequeno. O Brasil precisa se colocar como um país grande. Os nossos embaixadores têm que pensar grande. A gente não é menor nem inferior do que ninguém", argumentou.>

'Negociador do Macron deve fazer a proposta'

Segundo Lula, empresários franceses se comprometeram a investir R$ 100 bilhões no Brasil até 2030 Crédito: LUDOVIC MARIN/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

Também na manhã deste sábado (7), Lula voltou a abordar as negociações para a aprovação final do acordo UE-Mercosul.>

Ele foi questionado sobre uma proposta de modificação no texto atual, que teria sido entregue à delegação brasileira pelo líder francês Emmanuel Macron durante o encontro bilateral no Palácio do Eliseu na quinta-feira (5/6).>

Em entrevista à GloboNews, o chefe de Estado francês disse ter exposto seu plano a Lula, mas não detalhou quais mudanças foram sugeridas.>

O presidente brasileiro, porém, disse que não recebeu uma proposta do contraparte francês, mas sim uma "tese". Não ficou claro ao que exatamente ele estava se referindo.>

Lula afirmou ainda que se Macron tem problemas com o acordo atual, deve pedir a seus negociadores na UE que façam propostas alternativas.>

"É um acordo entre União Europeia e Mercosul, que envolve uma somatória de 31 países", disse. "Então, o companheiro Macron, se tem algum problema que ele acha que fere os pequenos produtores franceses, eu acho que o negociador do Macron na União Europeia deve fazer a proposta", disse Lula.>

O petista afirmou ainda que as queixas apresentadas pelo governante francês se referem a uma versão anterior do acordo, promovida pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.>

"É importante lembrar que o Macron se queixa de um acordo que foi feito pelo governo brasileiro anterior com a União Europeia. E quando nós tomamos posse, a gente não aceitou aquele acordo e por isso nós fizemos mudanças", disse. "E foi estranho, porque o Macron falou comigo do acordo feito no governo passado.">

O tema é o grande calcanhar de Aquiles da relação entre os dois presidentes, que se reuniram em Paris para a primeira visita de Estado do líder brasileiro ao território francês em seu terceiro mandato.>

O avanço das negociações para colocar o tratado em vigor é tema prioritário da política externa de Lula, mas encontra uma clara objeção por parte do governo de Emmanuel Macron — que comanda hoje a segunda maior economia da UE.>

O acordo foi assinado no final do ano passado, mas ainda precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu e os legislativos de cada país de ambos os blocos.>

Quando a finalização das negociações foi anunciada durante encontro do Mercosul em Montevidéu em dezembro de 2024, o governo da França já havia se manifestado e classificado a versão aprovada do pacto como "inaceitável".>

A oposição francesa se deve principalmente à forte objeção de produtores agrícolas. O setor alega que a entrada em vigor do tratado colocaria em risco milhares de empregos ao abrir as portas do mercado francês a produtos agrícolas produzidos sem os mesmos padrões de qualidade ambiental e sanitários exigidos dos fazendeiros franceses.>

Durante o encontro entre Lula e Macron no Palácio do Eliseu nesta semana, as discordâncias em torno do tema foram mais uma vez expostas.>

"Este acordo, nesse momento estratégico, é bom para muitos setores grandes, mas comporta um risco para os agricultores europeus", disse o líder francês em declaração à imprensa após reunião com a delegação brasileira.>

O presidente francês apontou que, enquanto a Europa proíbe o uso de certos agrotóxicos e exige práticas mais sustentáveis de seus agricultores, os países do Mercosul não estão sujeitos às mesmas restrições.>

"Eu não saberia explicar aos agricultores como, no momento em que eu lhes peço que respeitem mais normas, eu abro maciçamente o meu mercado a quem não respeita nada. Então é por isso que, como disse antes, nós devemos melhorar este acordo", afirmou o chefe de Estado francês.>

Na véspera da visita de Estado do presidente brasileiro à França, parlamentares franceses reuniram diversos setores agrícolas na Assembleia Nacional para reafirmar sua oposição ao acordo.>

Jean-François Guihard, presidente da Associação Interprofissional da Pecuária e da Carne (Interbev), pediu que Macron fosse "extremamente firme" com Lula "para dizer que esse acordo não é possível".>

O chefe de Estado brasileiro, por sua vez, insiste nas vantagens do pacto e afirma que está disposto a dialogar com os agricultores franceses para destravar as negociações.>

"O que eu disse ao presidente Macron é que seria importante que os agricultores franceses se reunissem com os agricultores brasileiros, porque ao invés de antagonismo, a nossa agricultura pequena e média possivelmente terá muita complementariedade", disse neste sábado.>

"Seria o acordo mais excepcional já feito neste começo de século e uma resposta ao unilateralismo. Queremos mostrar que o multilateralismo vai sobreviver e que ele é a razão pela qual o mundo deu um salto de qualidade depois da Segunda Guerra Mundial".>

Lula afirmou ainda que, apesar da Comissão Europeia e de sua presidente, Ursula von der Leyen, terem poder para aprovar o acordo apesar da oposição francesa, não quer "que seja um acordo que as pessoas fiquem de cara feia".>

"Eu estou convencido - até eu deixar a presidência do Mercosul, nós vamos ter esse acordo assinado", completou, em referência à liderança rotativa brasileira no bloco, que se inicia em julho e tem duração de seis meses.>

Ligação para Trump

Na coletiva de imprensa da manhã deste sábado, Lula também falou sobre sua participação na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Nice, marcada para segunda-feira (9/6) e os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) que acontece em novembro em Belém.>

"Nós vamos fazer uma COP muito séria, sabe? Nada de muita festa, vai ser muito debate, muita discussão", disse.>

Ainda segundo o presidente, a intenção é organizar um encontro entre os chefes de Estado participantes alguns dias antes do início oficial da cúpula, para que os temas possam ser aprofundados.>

E segundo Lula, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não confirmar presença, ele fará uma ligação para exigir sua presença.>

"Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar: 'Ô, cara, Trump, olha a COP aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio'", disse. "Os Estados Unidos é um país importante, é muito rico, mas também poluiu muito. E polui ainda. Então, como é que não vai participar?".>

Assinatura de acordos

Lula iniciou sua viagem pela França com a visita de Estado, em Paris. Durante os dias de encontros, foram assinados 20 atos entre as duas nações.>

Outro ponto da agenda econômica tratado nas reuniões na França foi a possibilidade de estreitar um acordo para a produção de helicópteros na sede da Helibras, em Itajubá (MG).>

Em Paris, Lula também recebeu uma homenagem na Academia Francesa, equivalente à Academia Brasileira de Letras, e o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Paris 8, localizada em Saint-Denis, na periferia da capital francesa.>

Neste sábado, o presidente e sua comitiva partiram para Nice, onde acontecerá a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.>

Na segunda-feira, após discursar no evento, Lula segue para Lyon, para uma visita à sede da Interpol. A organização é atualmente comandada pelo brasileiro Valdecy Urquiza, delegado da Polícia Federal.>

