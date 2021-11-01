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Sucesso português

Brasileira faz sucesso em Lisboa com crepes em formato de vagina e pênis

Doces em forma inusitada são recheados por chocolate ou doce de leite. Preços dos quitutes variam entre 4,5 e 6,5 euros
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

01 nov 2021 às 11:05

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:05

Crepes em formato de pênis e vagina
"La Putaria" desenvolve crepes em formato de pênis e vagina Crédito: Reprodução/Instagram
Crepes em forma de pênis e vagina estão fazendo sucesso em Lisboa, Portugal. Há mais de dois meses que os inusitados pratos são vendidos na Rua da Rosa, no Bairro Alto da capital portuguesa. A inovação tem sido forte concorrente para os pastéis de nata e os doces de ovos moles de Lisboa.
O novo negócio estreou em solo português após a abertura do comércio pós-confinamento provocado pela pandemia da Covid-19. A doceria se chama "La Putaria" e há filas para provar a guloseima que estreou em agosto deste ano. Tudo isso, é invenção da brasileira Juliana Lopes e de seu namorado austríaco Robert Kramer. A informação é do G1.

FUNCIONAMENTO E FATURAMENTO DA LOJA

A loja vende cerca de 300 crepes por dia. Os crepes vendidos são recheados e cobertos por chocolate e/ou doce de leite. Os preços variam entre 4,5 e 6,5 euros, dependendo da quantidade de recheios e coberturas que o cliente solicita.
O estabelecimento fica no bairro mais boêmio de Lisboa, famoso por receber jovens das mais diversas nacionalidades para estudar na capital portuguesa.

SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Todo o sucesso da loja tem relação direta com as redes sociais. No TikTok, a hashtag #Laputaria tem mais de 10,9 milhões de visualizações, sendo que boa parte dos vídeos recentes foi feito por clientes que compraram os bolinhos da loja do casal.
Apesar do sucesso na vida real e no mundo digital, o nome da loja fez a conta nas redes sociais serem derrubadas. A suspeita é de que houve denúncias contra a marca.

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