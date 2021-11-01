Brasileira faz sucesso em Lisboa com crepes em formato de vagina e pênis

"La Putaria" desenvolve crepes em formato de pênis e vagina Crédito: Reprodução/Instagram

Crepes em forma de pênis e vagina estão fazendo sucesso em Lisboa, Portugal . Há mais de dois meses que os inusitados pratos são vendidos na Rua da Rosa, no Bairro Alto da capital portuguesa. A inovação tem sido forte concorrente para os pastéis de nata e os doces de ovos moles de Lisboa.

O novo negócio estreou em solo português após a abertura do comércio pós-confinamento provocado pela pandemia da Covid-19. A doceria se chama "La Putaria" e há filas para provar a guloseima que estreou em agosto deste ano. Tudo isso, é invenção da brasileira Juliana Lopes e de seu namorado austríaco Robert Kramer. A informação é do G1

FUNCIONAMENTO E FATURAMENTO DA LOJA

A loja vende cerca de 300 crepes por dia. Os crepes vendidos são recheados e cobertos por chocolate e/ou doce de leite. Os preços variam entre 4,5 e 6,5 euros, dependendo da quantidade de recheios e coberturas que o cliente solicita.

O estabelecimento fica no bairro mais boêmio de Lisboa, famoso por receber jovens das mais diversas nacionalidades para estudar na capital portuguesa.

SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Todo o sucesso da loja tem relação direta com as redes sociais. No TikTok, a hashtag #Laputaria tem mais de 10,9 milhões de visualizações, sendo que boa parte dos vídeos recentes foi feito por clientes que compraram os bolinhos da loja do casal.