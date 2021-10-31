"HZ é entretê": capixabas ganham canal que aborda tudo sobre o mundo do entretenimento no ES

Campanha HZ é Entretê Crédito: divulgação

O Espírito Santo agora conta com um canal destinado a mostrar tudo do mundo do entretenimento e do bem-estar capixaba. No último dia 25 de outubro, A Gazeta lançou o site HZ (agazeta.com.br/hz), que reúne gastronomia, lifestyle, astrologia, mundo pop, filmes e séries, moda e beleza, turismo, cultura, maternidade e família, saúde mental, universo pet e muito mais. Tudo de forma leve e divertida, valorizando não só o conteúdo, mas também a experiência do usuário. HZ reúne o que antes fazia parte das editorias Divirta-se e Revista AG . No Instagram ele substitui o perfil de Siga AG (@hz.entrete).

A ideia do nome do novo produto partiu do próprio time de entretenimento da Rede Gazeta, liderado pelo gerente de Entretenimento César Fernandes e o editor de HZ Erik Oakes. A intenção foi criar algo simples, direto e de fácil compreensão; e , ao mesmo tempo, tivesse alguma relação com A Gazeta. Uma das inspirações foi o apelido que alguns internautas chamam o portal de notícias: agazê. Foi então que HZ surgiu (lê-se como se vê: agá-zê).

Frame do VT de lançamento da campanha. À esquerda, está a cantora Gabriela Brown; à direita a influencer Afro Carol. Crédito: Smoke Filmes

A identidade visual da marca também foi criada internamente, pelo time de Marketing da Rede Gazeta. As cores escolhidas e os elementos visuais, vibrantes e alegres, representam o espírito jovem e descontraído do site, que é voltado para pessoas de todas as idades que desejam se divertir, relaxar e investir em bem-estar. O logotipo foi desenvolvido pela publicitária e designer Mariana Anitelli.

“Criamos uma marca que tem tudo a ver com o que se propõe: focar no soft news, ser alegre, plural e diversa. Por isso, desenvolvemos elementos com acabamento arredondado e com flexibilidade, movimento. Foi daí que propomos que o logo tivesse duas versões: uma com o traço do Z em cima e a haste horizontal do H em baixo e a outra com o traço do Z em baixo, com a haste horizontal do H em cima. Uma marca que é movimento, que dança. ”, explica Mariana.

Logo de HZ Crédito: Rede Gazeta

A estrutura do site e demais pontos de contato com o público também foram construídos com base nessa identidade. A experiência foi valorizada desde o princípio da construção do novo produto. “Estamos investindo em conteúdos interativos, em materiais em vídeo, web store e vamos explorar muito nossas redes sociais.”, afirma Oakes.

Campanha

A Prósper Comunicação trabalhou juntamente com a Rede Gazeta no lançamento de HZ. A campanha “HZ é entretê” criada pela agência se baseou na linguagem da internet e envolve VTs , spots e uma música, além de vídeos de redes sociais. A própria letra da canção, que brinca com tudo o que o site proporciona ao público, foi elaborada pelo time de criadores liderado pelo diretor-geral da Prósper Fernando Lisboa.

"Na reunião de briefing, a gente logo fez um link com a sonoridade que o nome tem. HZ é sonoro. E também nos remeteu à hertz, batida, velocidade. O que tem a ver com a nova linguagem da internet. Daí veio a ideia de trabalhar com o internetês e todos os seus símbolos. Então, precisávamos de uma batida, de uma música, de algo que representasse esse ritmo e essa velocidade que o nome do site tem”, explica Fernando.

De acordo com o diretor, o nome e identidade visual de HZ já eram fortes. Então, segundo ele, faltava uma identidade sonora robusta também. A música da campanha é cantada por Gabriela Brown e MC Noventa, que aparecem no VT juntamente com colunistas do site e influencers digitais de destaque no Espírito Santo.

"Com isso, a gente consegue criar uma comunicação proprietária, quando as pessoas ouvirem o ritmo, a batida, ouvirem o “ahan” da assinatura, elas vão se remeter ao site, à marca, ao serviço. HZ é uma campanha de marca. Pensada pra ficar na memória. Ritmada, gifada, memética, diversa e musicada. Um trabalho feito com muitas mãos, da equipe de criação a dedicação dos músicos (Gabriela Brown e MC Noventa) e das produtoras (Rec e Smoke) que ´entregaram tudo´ como diria a turma hoje em dia. É hit que fala, né? É o pop art online do entretenimento capixaba!" Fernando Lisboa - Diretor-geral da Prósper

Guia de Dados ABRADi

Lançamento do Guia de Dados da Abra Crédito: divulgação

No dia 11 de novembro, a ABRADi (Associação Brasileira dos Agentes Digitais) vai lançar seu novo Guia de Dados, produzido pelo por seu Comitê de Dados, grupo organizado com o objetivo de trabalhar em prol do desenvolvimento, aprimoramento e conhecimento de dados junto ao mercado e aos associados.

O lançamento será em um encontro presencial na cidade de Blumenau (SC) com transmissão ao vivo, das 9h às 12, via YouTube. A inscrição é grátis e pode ser feita através deste link . As vagas são limitadas. Silvio Bianchi e Fábio Adiron, líder e membro do Comitê de Dados, serão os convidados do evento.

Vagas

A Rede Gazeta está com uma oportunidade aberta para Analista de Mercado Jr. Os requisitos para a vaga são: formação superior completa, preferencialmente em Marketing ou Publicidade; domínio de Informática (especialmente em Excel, Word, PowerPoint e Internet); desejável conhecimento em edição simples de fotos e vídeos; e experiência em ações de marketing de influência (definição de estratégia e análise de resultados); conhecimento e experiência em atividades relacionadas a planejamento estratégico, consolidação de dados estatísticos e análise de dados com foco em resultados. Para se inscrever, clique aqui

Participe você também!

Toda semana, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.