Brasil e mais 6 países culpam ditador venezuelano por crise no Equador

O governo do Equador transferiu a sede administrativa de Quito para a costeira Guayaquil Crédito: Pixabay

. Brasil e mais seis países latinos responsabilizaram nesta terça-feira (08) o ditador venezuelano pela crise no Equador

Ainda segundo a nota, Maduro estaria buscando "estender as diretrizes de seu governo nefasto aos países democráticos da região".

FMI em troca de um empréstimo concedido pelo fundo em fevereiro. O Equador vive uma onda de violentos protestos há seis dias em função do aumento de mais de 100% no preço dos combustíveis, desencadeado pelo fim de subsídios governamentais. O término do incentivo estatal foi adotado em cumprimento a um acordo de austeridade feito com oem troca de um empréstimo concedido pelo fundo em fevereiro.

O bloco de países, diz a nota, demonstra "seu forte apoio às ações empreendidas pelo Presidente Lenín Moreno para recuperar a paz, a institucionalidade e a ordem, utilizando os instrumentos concedidos pela constituição e pela lei, assim como ele vem fazendo".

Até agora, 570 manifestantes foram detidos pelas forças de segurança, em uma repressão que foi definida por organismos internacionais como excessivamente violenta.

Devido à magnitude dos protestos em Quito, a capital, o governo decidiu transferir a sede da administração para a costeira Guayaquil na segunda (07), após cinco dias de conflitos entre policiais e manifestantes -em sua maioria, estudantes e indígenas.