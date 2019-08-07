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FOTOGRAFIA

Capixaba preso na Venezuela expõe suas fotos em Vila Velha

Em videoentrevista ao Gazeta Online, o fotógrafo Gabriel de Rezende revela os momentos de tensão e as privações por que passou enquanto estava detido pelo exército venezuelano, em junho

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 18:35

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

07 ago 2019 às 18:35
Após passar por momentos de tensão na Venezuela (foi detido por militares do país quando retornava ao Brasil em junho, após um trabalho de fotojornalismo), o capixaba Gabriel de Rezende exibe suas fotos na exposição "Migração", cuja abertura acontece nesta quarta (7), a partir das 19h, na Cervejaria Bigstep (Rua XV de Novembro, 535, Praia da Costa), em Vila Velha. A exposição fica em cartaz no espaço até o início de setembro. Confira algumas fotos na galeria a seguir.
A coletânea faz um retrato social dos refugiados venezuelanos durante a entrada no Brasil, na fronteira com o estado de Roraima. Além disso, também observa, com sensibilidade, o cotidiano de abandono social dos moradores que ainda estão no país de Nicolas Maduro.
No vídeo desta página você acompanha uma videoentrevista exclusiva com Gabriel. Ele revela os momentos de tensão e as privações por que passou enquanto estava detido pelo exército venezuelano. Confira algumas fotos na galera abaixo.
 

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