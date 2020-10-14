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Pós Brexit

Boris Johnson diz querer acordo com UE, mas lamenta falta de progresso

Autoridades trataram das negociações por um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, saída do Reino Unido do bloco europeu, que será oficializada em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:39

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:39

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversou nesta quarta (14), por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, informou o governo britânico em comunicado.
Segundo a nota, as autoridades trataram das negociações por um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, a saída do país insular do bloco europeu, que será oficializada em 1 de janeiro de 2021.
O texto diz que o premiê reforçou o desejo de fechar um pacto, mas "expressou decepção" com a falta de progresso nas discussões nas últimas duas semanas. Johnson também disse que quer saber o resultado da reunião do Conselho Europeu e que pretende refletir sobre os próximos passos do país na questão.

QUEREMOS ACORDO, NÃO A QUALQUER PREÇO

Após conversa telefônica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou em publicação no Twitter, que o bloco europeu quer um acordo comercial com o Reino Unido, mas não a qualquer preço. "As condições têm que ser certas no campo da pesca, igualdade de condições e governança", escreveu, acrescentando que "ainda há muito trabalho à frente".
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que também participou do diálogo, acrescentou que pressionou Johnson por progressos na negociação.

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