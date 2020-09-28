UE: Comissão Europeia lança novo plano de ação para avançar em união alfandegária

A Comissão Europeia informa em comunicado que lançou nesta segunda-feira (28) um novo Plano de Ação de União Alfandegária, a fim de adotar medidas para conseguir mais inovação e eficiência nessa frente na União Europeia ao longo dos próximos quatro anos. O braço executivo do bloco argumenta que com isso é possível proteger as receitas e "a segurança, a paz e a prosperidade dos cidadãos e negócios da UE".