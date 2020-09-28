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Comunicado

UE: Comissão Europeia lança novo plano de ação para avançar em união alfandegária

Comissário para Economia da UE, Paolo Gentiloni argumenta sobre a necessidade de haver melhores dados, instrumentos e equipamentos nessa frente

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 09:08
Bandeira da União Europeia
Comissão Europeia lança  um novo Plano de Ação de União Alfandegária Crédito: Image Source/Folhapress
A Comissão Europeia informa em comunicado que lançou nesta segunda-feira (28) um novo Plano de Ação de União Alfandegária, a fim de adotar medidas para conseguir mais inovação e eficiência nessa frente na União Europeia ao longo dos próximos quatro anos. O braço executivo do bloco argumenta que com isso é possível proteger as receitas e "a segurança, a paz e a prosperidade dos cidadãos e negócios da UE".
Comissário para Economia da UE, Paolo Gentiloni argumenta sobre a necessidade de haver melhores dados, instrumentos e equipamentos nessa frente, além de uma maior cooperação dentro da UE e com autoridades alfandegárias de países parceiros. Também é necessário maior monitoramento, para garantir maior confiança sobre o futuro, diz a autoridade na nota oficial.

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