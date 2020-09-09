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Coronavírus

Pfizer e BioNTech negociam fornecer 200 milhões de doses de potencial vacina à UE

As negociações estão sendo conduzidas pela Comissão Europeia. Caso o acordo seja fechado, será o maior pedido inicial de doses de vacina já fechados pelas companhias

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 11:31
Mais de 160 projetos de vacina estão em andamento no mundo
Farmacêuticas fizeram uma oferta à União Europeia (UE) para vender 200 milhões de doses de sua vacina candidata contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
As farmacêuticas Pfizer e BioNTech informaram que fizeram uma oferta à União Europeia (UE) para vender 200 milhões de doses de sua vacina candidata contra a Covid-19, com entrega prevista para começar no final deste ano. Os estados membros da UE ainda teriam a opção de adicionar 100 milhões de doses do potencial imunizante nomeado como BNT162, disseram as empresas nesta quarta-feira (9).
As negociações estão sendo conduzidas pela Comissão Europeia. Caso o acordo seja fechado, será o maior pedido inicial de doses de vacina já fechados pelas companhias.
As doses a serem vendidas para a UE seriam produzidas nas fábricas da BioNTech e da Pfizer na Alemanha e Bélgica, respectivamente. Se a proposta de fornecimento for aprovada, a Comissão Europeia liderará a distribuição da dose entre seus 27 membros, relataram as empresas.
Pfizer e BioNTech disseram ainda que também estão interessadas em fornecer a possível vacina à Covax Facility, iniciativa coliderada pela Gavi, da Fundação Bill e Melinda Gates, e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa a garantir amplo acesso das vacinas contra a Covid-19 a nível mundial.
Nesta quarta-feira (9), mais cedo, a Comissão Europeia havia informou que tinha concluiu "conversas exploratórias" com a BioNTech-Pfizer, ficando mais próxima de fechar um acordo para compra das vacinas. 

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