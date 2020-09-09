Pfizer e BioNTech negociam fornecer 200 milhões de doses de potencial vacina à UE

Farmacêuticas fizeram uma oferta à União Europeia (UE) para vender 200 milhões de doses de sua vacina candidata contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech informaram que fizeram uma oferta à União Europeia (UE) para vender 200 milhões de doses de sua vacina candidata contra a Covid-19 , com entrega prevista para começar no final deste ano. Os estados membros da UE ainda teriam a opção de adicionar 100 milhões de doses do potencial imunizante nomeado como BNT162, disseram as empresas nesta quarta-feira (9).

As negociações estão sendo conduzidas pela Comissão Europeia. Caso o acordo seja fechado, será o maior pedido inicial de doses de vacina já fechados pelas companhias.

As doses a serem vendidas para a UE seriam produzidas nas fábricas da BioNTech e da Pfizer na Alemanha e Bélgica, respectivamente. Se a proposta de fornecimento for aprovada, a Comissão Europeia liderará a distribuição da dose entre seus 27 membros, relataram as empresas.

Pfizer e BioNTech disseram ainda que também estão interessadas em fornecer a possível vacina à Covax Facility, iniciativa coliderada pela Gavi, da Fundação Bill e Melinda Gates, e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa a garantir amplo acesso das vacinas contra a Covid-19 a nível mundial.