Bolsonaro parabeniza Castillo por eleição no Peru e fala em reforçar laços

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parabenizou o esquerdista Pedro Castillo por sua confirmação como presidente do Peru.

"Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones por sua eleição à Presidência do Peru", escreveu Bolsonaro, em mensagem reproduzida no perfil da Secretaria de Comunicação do governo no início da tarde desta terça (20).

Embora Castillo seja de um campo ideológico oposto ao seu, Bolsonaro defendeu que as relações entre os dois países se estreitem.

"Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações. Felicidades ao povo peruano!", complementou.

Entre os principais vizinhos peruanos, o Brasil foi o último a se manifestar. Bolsonaro torceu abertamente pela candidata conservadora Keiko Fujimori, derrotada por pequena margem. O anúncio do resultado da eleição foi feito na noite desta segunda (19), após mais de 40 dias de uma apuração marcada por denúncias de fraude por parte de Keiko.

Antes do brasileiro, diversos líderes parabenizaram o peruano.

Um dos primeiros a se pronunciar foi o argentino Alberto Fernández, na mesma noite de segunda-feira. Disse o peronista de centro-esquerda: "Hoje me comuniquei com Pedro Castillo, presidente eleito do Peru. Expressei meu desejo de que unamos esforços em favor da América Latina. Somos nações irmãs, de modo profundo. Celebro que o querido povo peruano enfrente o futuro em democracia e com solidez institucional".

O centro-direitista chileno Sebastián Piñera também mandou uma mensagem por meio de suas redes sociais: "Desejamos sucesso em sua gestão e nos comprometemos a trabalhar unidos para superar a pandemia, derrotar a pobreza e avançar a um desenvolvimento inclusivo e sustentável, pelo bem de nossos povos".

Já o ditador venezuelano Nicolás Maduro publicou fotos de Castillo e festejou que se abra "um novo ciclo político [no Peru], que desejamos que seja de sucesso para essa nação sul-americana. O povo da Venezuela abraça nossos irmãos e irmãs".

O também esquerdista Luis Arce (Bolívia) lembrou o bicentenário da independência do Peru, a ser comemorado no dia da posse de Castillo. "A dias de comemorar seu bicentenário, o Peru proclamou o professor Pedro Castillo como seu novo presidente."

O mandatário do Paraguai, o centro-direitista Mario Abdo Benítez, desejou "sucesso ao novo presidente eleito", e afirmou que "nossos países estão unidos por laços históricos, que desejamos continuar estreitando".

O uruguaio Luis Lacalle Pou, também de centro-direita, mandou uma mensagem mais breve: "Desejo-lhe uma boa gestão pelo bem do povo peruano". O colombiano Iván Duque afirmou que "continuaremos trabalhando no fortalecimento de nossas relações econômicas culturais e sociais".

O ex-presidente boliviano Evo Morales afirmou: "Finalmente, o tribunal eleitoral proclamou nosso irmão Pedro Castillo presidente eleito do Peru. Pedro ensinará como se governa para o povo mais marginalizado e sacrificado". A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, também comemorou: "Todas as nossas felicitações a quem foi finalmente proclamado presidente eleito do Peru".