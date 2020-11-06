Bolsonaro deve faltar e não enviar ministros à posse de Arce na Bolívia

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não deve enviar nenhuma alta autoridade de Brasília para representá-lo na cerimônia de posse do novo presidente Boliviano, Luis Arce, prevista para o próximo domingo (8).

Segundo disseram à reportagem interlocutores no governo, o governo Bolsonaro estará representado pelo embaixador em La Paz, Octávio Côrtes, um nível de participação protocolar que contrasta com os demais vizinhos do país andino.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, deve comparecer ao ato, assim como o líder paraguaio Mario Abdo Benítez. Também é esperada a participação do Conselho de Ministros do Peru, Walter Martos, que ocupa um cargo equivalente à Casa Civil no Brasil.

Além do Brasil, o único vizinho da Bolívia que não será representado por seu presidente é o Chile, mas os dois países não mantêm relações diplomáticas. Mesmo assim o presidente chileno Sebastián Piñera escalou seu chanceler, Andrés Allamand, para representá-lo.

Bolsonaro também foi convidado pela chancelaria boliviana, mas a equipe de Arce, herdeiro político do ex-presidente Evo Morales, já contava com a ausência do brasileiro.

Isso porque Bolsonaro --que tem um histórico de manifestar sua preferência em eleições de outros países-- ficou contrariado com a volta da esquerda no país vizinho. Ele já havia faltado à cerimônia de inauguração do mandato de Fernández na Argentina, quando foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

A decisão de Bolsonaro de não ir à Bolívia para a solenidade e sequer enviar um representante de nível ministerial frustrou aliados de Arce, que viram no gesto mais um sinal de que o brasileiro não pretende reduzir o componente ideológico na relação com uma nação governada pela esquerda.

O governo brasileiro foi o último entre os países que fazem fronteira com a Bolívia a parabenizar Arce pela vitória eleitoral conquistada em 18 de outubro.

A equipe de Arce tenta não polarizar com o governo Bolsonaro, uma vez que a Bolívia tem uma alta dependência econômica com seu maior vizinho. O novo presidente boliviano tem como uma de suas prioridades tentar renegociar os termos de um acordo de venda de gás para o Brasil.

Os preparativos para a posse de Arce foram marcados por turbulência.

A atual presidente, Jeanine Añez, chamou para participar das festividades como representante da Venezuela o líder opositor Juan Guaidó, mas Arce estendeu o convite para o presidente Nicolás Maduro.

Uma vez no poder, Arce deve reverter a decisão de Añez de reconhecer Guaidó como o presidente legítimo venezuelano.

Além do mais, segundo o MAS (Movimento ao Socialismo), o presidente eleito foi alvo de um ataque com dinamites na noite desta quinta (5). A agremiação do presidente eleito disse que ele não ficou ferido.

A polícia boliviana diz que na verdade estouraram fogos de artifício no local.