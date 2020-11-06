Bolsonaro viaja para Santa Catarina e Paraná nesta sexta-feira

"Bom dia a todos. Nessa manhã estarei na formatura de 600 novos PRFs em Santa Catarina; e inauguração de PCH (pequena central hidrelétrica) no Paraná", escreveu nas redes sociais. Bolsonaro deve retornar a Brasília ainda hoje com previsão de chegada às 19h.

A comitiva do presidente à região Sul contará com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. O governo deve anunciar projetos de pavimentação de rodovias no Paraná em parceria com o governo do Estado e a usina Itaipu Binacional. Em sua página oficial no Twitter, Tarcísio destacou nesta sexta que o objetivo do convênio será "concluir a pavimentação da Estrada Boiadeira (BR-487/PR), além de construir os contornos de Guaíra e Cascavel (BR-163/PR)".