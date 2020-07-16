Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsas de Nova Iorque fecham em queda, com dados da China e Covid-19
Mercado Financeiro

Bolsas de Nova Iorque fecham em queda, com dados da China e Covid-19

Após a sessão desta quinta-feira (16) o índice Dow Jones fechou em queda de 0,50%, em 26.734.71 pontos, o Nasdaq caiu 0,73%, a 10.473,83 pontos

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 18:58
Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos
Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos Crédito: Pixabay
Os mercados acionários de Nova York tiveram sessão negativa, marcada por cautela já no início dos negócios, diante de indicadores mistos da China, e também pela disseminação da covid-19 em Estados americanos. Por outro lado, balanços influenciaram ações importantes.
O índice Dow Jones fechou em queda de 0,50%, em 26.734.71 pontos, o Nasdaq caiu 0,73%, a 10.473,83 pontos, e o S&P 500 teve baixa de 0,34%, a 3.215,58 pontos.
Os índices futuros de Nova York já caíam, diante de dados da China. Mesmo com o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre crescendo 3,2%, na comparação anual, mais que o previsto por analistas, as vendas no varejo registraram uma inesperada queda em junho, na comparação anual, e a Bolsa de Xangai caiu 4,5%. A sinalização cautelosa do Banco Central Europeu (BCE), que manteve a política monetária, também colaborou para reduzir o apetite por risco. Além disso, os EUA voltaram a registrar recorde diário de novos casos do novo coronavírus, o que provoca cautela sobre a retomada econômica.
Entre ações em foco, Twitter recuou 1,09%, um dia após alguns perfis de famosos terem sofrido com uma invasão. Bank of America caiu 2,72%, após balanço com queda de 52% no lucro, na comparação anual do segundo trimestre, e depois de o banco informar que reservará mais de US$ 4 bilhões para eventuais perdas em empréstimos. Já Morgan Stanley trouxe resultados melhores do que o esperado e a ação subiu 2,51%. Também com resultados que agradaram no balanço, Johnson & Johnson avançou 1,56%.
A Oxford Economics afirma que ações de companhias americanas podem ser mais penalizadas de agora em diante, com a expectativa de recuperação mais forte da demanda fora dos EUA. "Com os casos de coronavírus crescendo em 39 dos 50 Estados - que representam quase 90% do PIB nacional -, o temor com o vírus e a volta de medidas de distanciamento social em muitos Estados aumentam o risco de uma nova piora na atividade", adverte a consultoria em relatório.

Veja Também

Real opera descolado de outras moedas e dólar cai a R$ 5,32

Petrobras fatura quase R$ 2 bi ao vender campos de petróleo em águas rasas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados