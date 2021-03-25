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O dobro da meta

Biden quer 200 milhões de vacinas aplicadas até o fim de abril nos EUA

A mudança acontece após a meta anterior, de 100 milhões de doses, ter sido alcançada no último dia 18, 42 dias antes do final do prazo inicial

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2021 às 15:55
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dobrou a meta de vacinação contra o coronavírus em seus primeiros cem dias no cargo. Em sua primeira entrevista coletiva como líder da Casa Branca, o democrata informou que o objetivo do governo, agora, é aplicar 200 milhões de doses no período, que termina no fim de abril.
A mudança acontece após a meta anterior, de 100 milhões de doses, ter sido alcançada no último dia 18, 42 dias antes do final do prazo inicial. "Fui eleito para resolver problemas e o mais urgente neste momento é a covid-19", afirmou, acrescentando que poderá focar em outras questões daqui para frente, como imigração e armamento.
Biden informou ainda que, até agora, foram feitos 100 milhões de pagamentos a americanos no âmbito do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão sancionado neste mês. Segundo ele, a legislação levou muitos economistas a elevarem as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, com projeções superiores a 6%.
O presidente ressaltou que a aprovação do projeto ocorreu a despeito de dúvidas de críticos, que diziam que isso não seria possível sem votos da oposição. "Os republicanos terão que decidir se querem trabalhar juntos ou seguir com a divisão", criticou.
Em meio ao avanço do número de imigrantes na fronteira com o México, o líder americano responsabilizou seu antecessor, Donald Trump, pela situação.

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