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Meio ambiente

Avon anuncia fim dos testes em animais em todas as empresas da marca

Para lidar com a situação na China, a companhia disse que irá reformular as linhas de produtos e abertura de novos canais de e-commerce que não exijam o cumprimento dos requisitos legais do país para testes em animais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:27

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:27

Produtos de beleza Crédito: Pixabay
A Avon anunciou nesta quarta-feira (18), que proibirá teste dos produtos em animais em empresas da marca em todo o mundo. A medida inclui a China, onde os procedimentos eram determinados por lei.
Para lidar com a situação em território chinês, a companhia disse que fará "reformulações nas linhas de produtos e abertura de novos canais de e-commerce que não exijam o cumprimento dos requisitos legais do país para testes em animais".
No Brasil, a Avon não faz testes em animais há três décadas.

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No comunicado, que também foi divulgado nas redes sociais, a empresa esclareceu: "A Avon acaba de entrar para a lista da PETA (Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais) de empresas que trabalham para a mudança no mundo. O que isso significa na prática? A Avon, que já baniu prática de testes em animais no Brasil e outras localidades há 30 anos, agora expandiu a prática para todo o mundo".
A Avon anunciou em seu site também que, agora, busca novas certificações de cruelty-free, ou seja, preservando os animais.

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