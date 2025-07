Acidente

Avião ultraleve cai em estrada na Itália, e duas pessoas morrem

A aeronave havia partido de Piacenza e seguia presumivelmente para Milão, quando se chocou contra o anel viário Corda Molle, na região de Brescia

Publicado em 24 de julho de 2025 às 09:10

Avião cai no meio de estrada na Itália e acidente deixa dois mortos Crédito: Reprodução/g1

Um ultraleve caiu no meio de uma estrada na Itália nesta terça-feira (22). Os dois ocupantes morreram carbonizados no incêndio que se seguiu à queda. No momento do acidente, veículos transitavam pela via. Pelo menos dois carros não conseguiram frear a tempo de evitar o fogo e os destroços e passaram pelas chamas. Seus condutores, que precisaram de atendimento médico, sofreram escoriações leves.

>

A aeronave havia partido de Piacenza e seguia presumivelmente para Milão, quando se chocou contra o anel viário Corda Molle, na região de Brescia. Testemunhas relataram ter visto o ultraleve girando no ar antes de cair sobre a pista, segundo o jornal italiano La Repubblica.>

As vítimas são o advogado milanês Sergio Ravaglia, 75, e sua companheira, Annamaria De Stefano, 60. Ravaglia havia obtido recentemente a licença para pilotar ultraleves. De acordo com as primeiras informações, divulgadas pela imprensa local, a aeronave era um Promecc Aerospace Freccia, um ultraleve de aproximadamente sete metros de comprimento e nove de largura, com velocidade de cruzeiro de até 250 km/h.>

As causas do acidente ainda são desconhecidas. No momento, os investigadores não descartam nenhuma hipótese: falha estrutural, pane no motor, mal súbito do piloto ou erro humano. As investigações enfrentam dificuldades adicionais, já que a aeronave não possuía caixa-preta. Entre os vestígios recolhidos pelos bombeiros e agentes da polícia rodoviária estão fragmentos do livro de manutenção do avião, cuja legibilidade ainda será analisada.

>

>

Para verificar as condições do ultraleve, a Promotoria solicitou também a documentação ao Aeroclube de Piacenza, do qual Ravaglia era membro e de onde a aeronave havia decolado minutos antes do acidente.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta