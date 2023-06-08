Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • As fantásticas fotos vencedoras de competição de imagens do fundo do mar
Beleza nas profundezas

As fantásticas fotos vencedoras de competição de imagens do fundo do mar

Concurso fotográfico anual explorou seis categorias ligadas ao tema 'Planeta Oceano: as marés estão mudando'.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 jun 2023 às 16:12

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 16:12

Imagem BBC Brasil
Uma verdadeiro desabrochar de medusas-da-lua do Alasca, com uma água-viva roxa macho perseguindo uma água-viva fêmea pronta para acasalar, após mudar sua cor de roxo para rosa Crédito: Mayumi Takeuchi-Ebbins
É chegada a época do ano em que o mundo reserva um momento para celebrar seus oceanos e refletir sobre a melhor forma de protegê-los.
Para marcar o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado em 8 de junho, a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou os vencedores do seu concurso anual de fotografia, que completa dez anos, organizado em parceria com a Oceanic Global.
As imagens a seguir foram as primeiras colocadas em cada uma das seis categorias do prêmio.
Elas foram selecionadas entre milhares de fotos globais enviadas por fotógrafos amadores e profissionais sobre o tema deste ano: "Planeta Oceano: as marés estão mudando".
Imagem BBC Brasil
Esta foto de uma baleia-jubarte no Oceano Pacífico, na Baixa Califórnia, no México, ganhou o primeiro prêmio na categoria Crédito: Alvaro Herrero
O fotógrafo espanhol Alvaro Herrero foi o vencedor da categoria No Time to Waste ("Sem Tempo a Perder").
Uma baleia-jubarte com uma boia presa na cauda, ​​já em decomposição, morre lenta e agonizantemente. Um claro reflexo da morte lenta e dolorosa que estamos proporcionando aos nossos oceanos, ao nosso planeta.
Imagem BBC Brasil
Uma tartaruga-de-pente dando uma conferida em um berçário de corais, no Golfo de Aqaba (ou Eilate), no norte do Mar Vermelho Crédito: Tom Shlesinger
Esta foto de uma tartaruga-de-pente conferindo um berçário de corais perto do Mar Vermelho, de autoria de Tom Shlesinger, é a vencedora da categoria Putting the Ocean First ("Colocando o Oceano em Primeiro Lugar").
Esta espécie está entre as menores de todas as tartarugas marinhas — e sua dieta é diversificada, variando de esponjas e corais moles a águas-vivas, crustáceos e muito mais.
Nesta foto, a tartaruga-de-pente está analisando um berçário de corais conhecido como "iglu".
Imagem BBC Brasil
A imagem vencedora na categoria Crédito: Chris Gug
Esta foto, tirada pelo fotógrafo Chris Gug, é a vencedora da categoria The Wonderful World of Tides ("O Maravilhoso Mundo das Marés") — ela mostra a costa de Cabo San Lucas, no México.
"Enquanto explorava o oceano em busca de um cardume de raias mobula na costa de Cabo San Lucas, no México, com meu drone, dia após dia, me deparei com a rebentação mais lindamente poderosa, na qual ondas enormes quebram diretamente na areia", diz Chris Gug.
Imagem BBC Brasil
Mãe e filho catam ouriços-do-mar em um campo de ervas marinhas Crédito: Shane Gross
De autoria de Shane Gross, esta foto de uma mãe catando ouriços-do-mar com o filho para sua família em Bali, na Indonésia, é a vencedora da categoria Ocean is Life ("Oceano é Vida").
Os campos de ervas marinhas são um habitat costeiro muitas vezes negligenciado, importante para a segurança alimentar, biodiversidade, proteção contra tempestades e atividade pesqueira.
Imagem BBC Brasil
A foto deste leão-marinho foi a vencedora na categoria Crédito: Glenn Ostle
Esta imagem do Mar de Cortez, no México — que mostra um leão-marinho fotografado por Glenn Ostle, diante de um cardume de peixes — é a vencedora da categoria Big and Small Underwater Faces ("Grandes e Pequenas Faces Subaquáticas").
O estreito Mar de Cortez é um dos corpos de água com maior diversidade biológica do planeta. Lar de mais de 900 espécies de peixes, milhares de espécies de invertebrados e uma grande variedade de vida marinha.
Imagem BBC Brasil
Na Noruega, uma orca fêmea divide um cardume de arenques enquanto mergulha para pegar um deles Crédito: Andy Schmid
O fotógrafo Andy Schmid é o vencedor na categoria Underwater Seascapes ("Paisagens Marítimas Subaquáticas").
"Testemunhar orcas se alimentando de arenque usando a chamada técnica de alimentação em carrossel é muito emocionante, mas não é fácil de capturar devido a vários fatores: luz e visibilidade limitadas, ação rápida, superfície fria e temperatura da água", explica Schmid.
Todas as fotos estão sujeitas a direitos autorais.

LEIA MAIS

Japoneses fazem curso de sorriso após uso de máscaras deixar de ser obrigatório

Os mistérios e consequências de colapso de represa na Ucrânia

Papa Francisco: o que é o problema que levou a cirurgia abdominal

STF decide se Arthur Lira é réu: as acusações que rondam o presidente da Câmara

O que explica disparada de aluguéis nas maiores cidades da América Latina?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alto-mar Oceanografia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados