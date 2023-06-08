Japoneses fazem curso de sorriso após uso de máscaras deixar de ser obrigatório

Cursos de sorriso têm ganhado popularidade no Japão desde março, quando o uso de máscaras contra covid-19 deixou de ser obrigatório no país.

A instrutora Ieiko Kawano cobra US$ 55 por hora (o equivalente a R$ 270) para ajudar seus alunos a se acostumarem a sorrir novamente.

Ela diz que suas técnicas ajudam a fortalecer os músculos zigomáticos, que ficam ao redor da boca, lábios e bochecas, e os músculos abaixo dos olhos.