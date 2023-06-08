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BBC News

Japoneses fazem curso de sorriso após uso de máscaras deixar de ser obrigatório

Instrutora cobra R$ 270 para ensinar técnicas de sorriso a pessoas 'destreinadas' pelo período da pandemia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 jun 2023 às 14:25

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 14:25

Cursos de sorriso têm ganhado popularidade no Japão desde março, quando o uso de máscaras contra covid-19 deixou de ser obrigatório no país.
A instrutora Ieiko Kawano cobra US$ 55 por hora (o equivalente a R$ 270) para ajudar seus alunos a se acostumarem a sorrir novamente.
Ela diz que suas técnicas ajudam a fortalecer os músculos zigomáticos, que ficam ao redor da boca, lábios e bochecas, e os músculos abaixo dos olhos.
Entre os alunos estão profissionais que esperam que o sorriso os ajude a conquistar empregos. Confira no vídeo.

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