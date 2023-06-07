Os mistérios e consequências de colapso de represa na Ucrânia

O rompimento da represa de Kakhovka, na região ucraniana de Kherson, provocou um desastre ambiental de grandes proporções e uma troca de acusações entre russos e ucranianos: cada lado acusa o outro de responsabilidade pelo ataque.

A barragem no rio Dnipro desmoronou em 6 de junho, inundando cidades e prejudicando o abastecimento de água potável em várias regiões urbanas e agrícolas.

Neste vídeo, nossa repórter Laís Alegretti explica a escala do desastre, a disputa entre Ucrânia e Rússia e o impacto nos cálculos de guerra dos dois lados do conflito.