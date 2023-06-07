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Os mistérios e consequências de colapso de represa na Ucrânia

Neste vídeo, nossa repórter Laís Alegretti explica escala do desastre, disputa entre Ucrânia e Rússia e impacto nos cálculos de guerra dos dois lados do conflito.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jun 2023 às 19:03

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 19:03

O rompimento da represa de Kakhovka, na região ucraniana de Kherson, provocou um desastre ambiental de grandes proporções e uma troca de acusações entre russos e ucranianos: cada lado acusa o outro de responsabilidade pelo ataque.
A barragem no rio Dnipro desmoronou em 6 de junho, inundando cidades e prejudicando o abastecimento de água potável em várias regiões urbanas e agrícolas.
Neste vídeo, nossa repórter Laís Alegretti explica a escala do desastre, a disputa entre Ucrânia e Rússia e o impacto nos cálculos de guerra dos dois lados do conflito.
Assista e confira.

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