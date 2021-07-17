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Combate à Covid-19

Argentina recebe 3,5 milhões de vacinas doadas pelos EUA

As vacinas da farmacêutica Moderna chegaram em dois voos quase simultâneos nesta que é até agora a maior doação de vacinas na região

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 17:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2021 às 17:46
Governo federal negocia compra da vacina da Moderna
Vacina da Moderna contra a Covid Crédito: Anna Nolte/ U.S Air Force
Um total de 3,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 chegou à Argentina na madrugada deste sábado vindo dos Estados Unidos. As vacinas da farmacêutica Moderna chegaram em dois voos quase simultâneos nesta que é até hoje a maior doação de vacinas na região, informaram as autoridades argentinas.
"É a doação mais importante que já foi feita na região", disse o chefe do gabinete argentino Santiago Cafiero. Ele afirmou que, com a doação, foi possível atingir "36,5 milhões de vacinas no território argentino". O país sul-americano registra mais de 4,7 milhões de infectados e mais de 101 mil mortos em virtude da covid-19, de acordo com os últimos números oficiais.
A Argentina vacinou 21,6 milhões de pessoas com a primeira dose e quase 5,3 milhões de pessoas com duas doses, em uma população de 45 milhões de habitantes.

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