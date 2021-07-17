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Insegurança

Assaltantes fazem arrastão em fila para vacinação contra a covid-19 em BH

Seis pessoas foram assaltadas na sexta-feira, 17, enquanto aguardavam a abertura de um posto de saúde de Belo Horizonte para a vacinação contra a covid-19 e outros tipos de atendimento

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 14:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2021 às 14:03
Vacina Astrazeneca
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Seis pessoas foram assaltadas na sexta-feira, 17, enquanto aguardavam a abertura de um posto de saúde de Belo Horizonte para a vacinação contra a covid-19 e outros tipos de atendimento. As vítimas foram abordadas por dois homens, um deles armado, e entregaram celulares, dinheiro e outros pertences. A Polícia Militar foi acionada às 6h45, mas ninguém foi preso.
O crime aconteceu no Centro de Saúde Padre Fernando de Melo, localizado no bairro Palmares, região nordeste da capital mineira. Segundo a Polícia Militar, os dois assaltantes chegaram ao local encapuzados e usando boné. Eles abordaram quem estava na fila do posto e depois correram no sentido do Anel Rodoviário, via expressa da grande Belo Horizonte.
Os policiais militares foram acionados logo em seguida, às 6h45, e fizeram vigilância na região, mas ninguém foi preso. Um boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil, que fará a investigação.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Centro de Saúde Padre Fernando de Melo está funcionando normalmente. "A ocorrência foi do lado de fora da unidade e nenhum equipamento, insumo, medicamento ou vacina foi levado", disse.
A Guarda Municipal reiterou, além disso, que o Centro de Saúde Padre Fernando de Melo e outras unidades da região nordeste de Belo Horizonte são atendidos por equipes da Patrulha SUS, que atuam durante o período de funcionamento dos Centros de Saúde.
"A Guarda Municipal estuda a possibilidade de ampliar o horário da Patrulha SUS, de forma a evitar novas ocorrências" acrescentou.

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