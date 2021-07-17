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Barra da Tijuca

Prefeitura do Rio fecha casa de swing após festa com 300 pessoas

O estabelecimento foi multado e interditado pela Vigilância Sanitária por tempo indeterminado, por causa da aglomeração

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 12:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2021 às 12:54
Secretaria de Ordem Pública encerra festa com cerca 300 pessoas na Barra da Tijuca
Secretaria de Ordem Pública encerra festa com cerca 300 pessoas na Barra da Tijuca Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro
A Secretaria de Ordem Pública (Seop) da Prefeitura do Rio de Janeiro encerrou, na madrugada deste sábado, 17, uma festa em uma casa de swing na Barra da Tijuca. Ao chegar ao local, os agentes constataram cerca de 300 pessoas presentes.
O estabelecimento foi multado e interditado pela Vigilância Sanitária por tempo indeterminado, por causa da aglomeração. O espaço também foi autuado por consumo de cigarro em ambiente fechado e funcionamento como boate.
De acordo com a Seop, desde o início do ano 150 festas e eventos clandestinos foram encerrados em toda a cidade para evitar a contaminação pelo coronavírus, informou a prefeitura.

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