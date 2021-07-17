Torre de transmissão de energia cai e deixa ao menos sete mortos no Pará

Torre de transmissão caiu durante a construção, no Pará Crédito: Ascom/ Corpo de Bombeiros

Um acidente em uma torre de transmissão de energia elétrica no sudoeste do Pará, na tarde desta sexta-feira (16), deixou sete mortos e mais 13 feridos. A estrutura estava sendo construída pela empresa KS na comunidade de Bom Jardim, na cidade de Pacajá.

Seis vítimas, entre elas funcionários da obra, morreram na hora do acidente. Outras cinco foram encaminhadas em estado grave para o hospital, e uma delas mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dar entrada na unidade de saúde.

Ainda segundo a prefeitura de Pacajá, os feridos estão sendo encaminhados ao Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira, com leitos disponibilizados pelo Governo Estadual. Não há detalhes sobre o estado dos sobreviventes.

Em suas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às vítimas e aos familiares. O governador ainda garantiu que o Estado está prestando toda assistência à prefeitura. "Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuam na área e as vítimas estão sendo encaminhadas aos Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira", completou.

Acabo de receber a informação de um acidente na obra da linha de transmissão da Transamazônica. Temos registros de óbitos e feridos. Minha solidariedade às vítimas e aos familiares. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) July 16, 2021

O Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí segue com a remoção dos corpos. A lista com a identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

A estrutura que estava sendo erguida faz parte de um projeto que leva energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o Estado vizinho, Amapá. O Estadão não conseguiu contato com a empresa responsável pela construção da torre.