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Covid-19

Trabalhadores da indústria ficam sem vacina por falta de documento em Vila Velha

Cerca de 20 pessoas do público-alvo da imunização não levaram declaração das empresas em que trabalham, que era obrigatória. Alguns conseguiram imprimir no local da imunização, após apoio da prefeitura

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 15:45

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

17 jul 2021 às 15:45
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Na hora de vacinar, é preciso ficar atento aos documentos exigidos Crédito: Márcia Leal/PMCI
Alguns trabalhadores da indústria tiveram que voltar para casa sem a dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (17), em Vila Velha. Cerca de 20 pessoas do público-alvo da imunização, segundo dados da prefeitura, deixaram para trás um dos requisitos para comprovar a relação empregatícia, a declaração das empresas onde trabalham.
Foram disponibilizadas 1.500 doses de imunizantes, que começaram a ser administradas a partir das 9h, no Sesi de Vila Velha, exclusivamente para pessoas ligadas ao setor industrial.
No site da Prefeitura de Vila Velha, há a orientação de que, para receber a dose, o trabalhador deveria comparecer ao local de vacinação com o documento que comprovasse o vínculo com empresas industriais e de construção civil e a declaração da empresa com indicação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e sua descrição.
Essa declaração foi a que trabalhadores deixaram pra trás. Inclusive, havia um modelo disponível no site da administração municipal.
Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha reforçou que a necessidade de apresentação da declaração estava no comprovante do agendamento. A gestão municipal descreveu que montou uma estrutura para impressão da declaração para atender aquelas pessoas que conseguissem contato com a empresa.
Aqueles que não conseguiram foram orientados a realizar novo agendamento na quinta-feira (22), quando serão abertas novas vagas para este público. 

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