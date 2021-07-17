Trabalhadores da indústria ficam sem vacina por falta de documento em Vila Velha

Na hora de vacinar, é preciso ficar atento aos documentos exigidos Crédito: Márcia Leal/PMCI

Alguns trabalhadores da indústria tiveram que voltar para casa sem a dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (17), em Vila Velha . Cerca de 20 pessoas do público-alvo da imunização, segundo dados da prefeitura, deixaram para trás um dos requisitos para comprovar a relação empregatícia, a declaração das empresas onde trabalham.

Foram disponibilizadas 1.500 doses de imunizantes, que começaram a ser administradas a partir das 9h, no Sesi de Vila Velha, exclusivamente para pessoas ligadas ao setor industrial.

No site da Prefeitura de Vila Velha , há a orientação de que, para receber a dose, o trabalhador deveria comparecer ao local de vacinação com o documento que comprovasse o vínculo com empresas industriais e de construção civil e a declaração da empresa com indicação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e sua descrição.

Essa declaração foi a que trabalhadores deixaram pra trás. Inclusive, havia um modelo disponível no site da administração municipal.

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha reforçou que a necessidade de apresentação da declaração estava no comprovante do agendamento. A gestão municipal descreveu que montou uma estrutura para impressão da declaração para atender aquelas pessoas que conseguissem contato com a empresa.