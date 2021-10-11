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Amazon libera equipes para decidirem quantos dias trabalhar no escritório

Segundo mensagem publicada pela companhia, funcionários poderão trabalhar remotamente até quatro semanas por ano a partir de qualquer local no país onde o trabalhador é registrado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 18:21

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:21

Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França
Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França Crédito: Reuters/Folhapress
A Amazon anunciou nesta segunda-feira (11) que vai deixar para equipes da empresa decidirem quantos dias devem trabalhar no escritório por semana, afirmou o presidente-executivo, Andy Jassy.
Em mensagem publicada no blog da companhia, Jassy disse que os funcionários poderão trabalhar remotamente até quatro semanas por ano a partir de qualquer local no país onde o trabalhador é registrado.
A Amazon também vai exigir que os funcionários estejam perto o bastante de suas equipes para que possam programar reuniões com um dia de antecedência.
Retorno adiado em agosto, a Amazon resolveu adiar o retorno obrigatório ao escritório até janeiro de 2022, seguindo a tendência de grandes empresas americanas que revisaram suas regras diante da escalada de casos de Covid-19 nos EUA. Anteriormente, o volta estava marcada para setembro deste ano.
"Seguiremos os conselhos das autoridade locais e trabalharemos em estreita colaboração com os melhores profissionais de saúde, acatando os seus conselhos e recomendações, para garantir que os espaços de trabalho sejam adaptados da melhor forma para a segurança dos nossos colaboradores", afirmou o grupo à época.

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