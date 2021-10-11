Amazon libera equipes para decidirem quantos dias trabalhar no escritório

A Amazon anunciou nesta segunda-feira (11) que vai deixar para equipes da empresa decidirem quantos dias devem trabalhar no escritório por semana, afirmou o presidente-executivo, Andy Jassy.
Em mensagem publicada no blog da companhia, Jassy disse que os funcionários poderão trabalhar remotamente até quatro semanas por ano a partir de qualquer local no país onde o trabalhador é registrado.
A Amazon também vai exigir que os funcionários estejam perto o bastante de suas equipes para que possam programar reuniões com um dia de antecedência.
Retorno adiado em agosto, a Amazon resolveu adiar o retorno obrigatório ao escritório até janeiro de 2022, seguindo a tendência de grandes empresas americanas que revisaram suas regras diante da escalada de casos de Covid-19 nos EUA. Anteriormente, o volta estava marcada para setembro deste ano.
"Seguiremos os conselhos das autoridade locais e trabalharemos em estreita colaboração com os melhores profissionais de saúde, acatando os seus conselhos e recomendações, para garantir que os espaços de trabalho sejam adaptados da melhor forma para a segurança dos nossos colaboradores", afirmou o grupo à época.