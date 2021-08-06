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Incertezas sobre Covid-19

Amazon adia retorno presencial de funcionários para janeiro

A gigante do varejo online havia planejado a retomada do trabalho regular para o início de setembro; decisão afeta os trabalhadores tanto nos Estados Unidos quanto em outros países

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:47
Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França
Letreiro da Amazon no centro de logística da empresa, na França Crédito: Reuters/Folhapress
Na esteira das incertezas sobre a covid-19, a Amazon adiou o retorno do trabalho presencial aos escritórios para, pelo menos, 3 de janeiro de 2022, primeiro dia útil do próximo ano. A gigante do varejo online havia planejado a retomada do trabalho regular para o início de setembro. A decisão afeta os trabalhadores de escritório tanto nos Estados Unidos quanto em outros países.
"Continuaremos a seguir as orientações do governo local e a trabalhar em estreita colaboração com os principais profissionais de saúde, reunindo seus conselhos e recomendações à medida que avançamos para garantir que nossos espaços de trabalho sejam otimizados para a segurança de nossas equipes", disse a Amazon.
O Wells Fargo, que tem sede em São Francisco, disse na quinta-feira, 5, que iria adiar seu retorno escalonado ao escritório para 4 de outubro, citando casos crescentes de covid-19 nos Estados Unidos.
A orientação não afeta os funcionários que já trabalham presencialmente.
Enquanto isso, a Microsoft também anunciou esta semana que postergou a reabertura completa de seus escritórios até pelo menos 4 de outubro. A empresa havia dito anteriormente que poderia reabrir os prédios no próximo mês.
A companhia também disse que exigirá comprovação de vacinação para todos os funcionários, fornecedores e quaisquer convidados que ocupem as instalações.

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