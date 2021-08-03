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Combate à Covid-19

Com avanço de variante Delta, Biden faz apelo para que população se vacine

Segundo o presidente americano, os Estados que têm o menor número de vacinados são os mesmos que enfrentam uma piora da pandemia, com aumento de infecções

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 18:44
Joe Biden assumiu a liderança na Geórgia na manhã desta sexta-feira (6)
O presidente Joe Biden Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um novo apelo para que a população do país se vacine contra a covid-19. Durante um pronunciamento nesta terça-feira, 3, o chefe da Casa Branca disse que a variante delta do coronavírus tem causado uma nova onda de infecções e afirmou que o número de casos deve continuar em alta nas próximas semanas.
"Isso não é sobre política. O vírus não se importa se você é democrata ou republicano. É sobre vida e morte", declarou Biden. O democrata criticou governadores que, segundo ele, atrapalham os esforços do governo federal para aumentar as taxas de imunização no país.
Segundo o presidente americano, os Estados que têm o menor número de vacinados são os mesmos que enfrentam uma piora da pandemia, com aumento de infecções. Ele citou o Texas e a Flórida, governados por republicanos.
"Temos a pandemia dos não vacinados. Quem se vacina quase nunca é hospitalizado", disse Biden. O democrata ressaltou que o governo vai exigir que os funcionários federais se imunizem contra a covid-19 e agradeceu a empresas que tomaram medidas semelhantes, como Walmart, Google e Netflix.
Ao dizer que o governo americano já enviou mais de 100 milhões de doses de vacinas para o exterior, Biden disse que é do interesse da Casa Branca que a economia global se recupere da mesma forma que a dos EUA.

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