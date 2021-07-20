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  • Fundador da Amazon participa de 1ª viagem espacial civil e sem piloto
Jeff Bezos

Fundador da Amazon participa de 1ª viagem espacial civil e sem piloto

Voo está previsto para decolar às 10h (horário de Brasília) e durar 10 minutos

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 09:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2021 às 09:26
Jeff Bezos, homem mais rico do mundo e fundador da Amazon, vai participar, a partir das 10h (horário de Brasília) desta terça (20), do primeiro voo espacial tripulado de sua empresa de foguetes, a Blue Origin. Ele será acompanhado pelo irmão, Mark, uma piloto de 82 anos e um holandês de 18 anos que será o mais jovem a ir ao espaço — e a primeira pessoa que pagou por isso. "Desde os 5 anos de idade, sonho em viajar para o espaço", disse, Bezos, na ocasião do anúncio da viagem.
Bezos deixou o cargo de presidente executivo da Amazon em 5 de julho, após 27 anos no comando da companhia. A Blue Origin recebeu mais de 5,2 mil licitantes de 136 países, sem divulgar o lance mais alto da rodada. O vencedor foi o jovem holandês.
O lance mais alto chegou a US$ 2,8 milhões na segunda rodada em andamento do leilão, de acordo com o site da Blue Origin. 
A combinação foguete e cápsula New Shepard foi projetada para voar de forma autônoma com seis passageiros, a mais de 100 km acima da Terra, em direção ao espaço suborbital. A altitude é o suficiente para experimentar alguns minutos de ausência de peso e ver a curvatura do planeta antes de a cápsula pressurizada retornar à terra em um paraquedas.
A cápsula tem seis janelas, que, segundo a Blue Origin, são quase três vezes mais altas do que as de um Boeing 747 e a maior já usada no espaço.

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