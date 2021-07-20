Os memes sobre o foguete que levou o poderoso da Amazon ao espaço

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, foi para o espaço. Nesta terça-feira (20) ele embarcou em um voo espacial tripulado em uma nave da sua empresa de foguetes Blue Origin. O lançamento se iniciou pouco depois das 10h, no horário de Brasília, e levou cerca de dez minutos, sendo o feito considerado um sucesso.
Foi o primeiro voo com humanos da Blue Origin, empresa de exploração espacial de Jeff Bezos. O foguete, batizado de New Shepard, foi lançado no oeste do Texas, nos Estados Unidos, próximo à cidade de Van Horn. Com a viagem, o bilionário se coloca de vez na corrida espacial, uma área na qual vinha comendo poeira de rivais como Elon Musk, da SpaceX, e Richard Branson, da Virgin Galactic.
Durante a realização do voo, foi lançada uma cápsula tripulada, com capacidade para abrigar até seis pessoas, que se desprendeu do foguete, deu uma volta e flutuou por cerca de três minutos, retornando, por fim, com a ajuda de três grandes paraquedas.
O feito chamou a atenção de curiosos no mundo todo e gerou diversos memes pela internet. Veja alguns deles abaixo.
O "passeio" de foguete do homem mais rico do planeta ainda proporcionou algumas alfinetadas relacionadas ao Prime Video, serviço de streaming da Amazon.
VEJA O LANÇAMENTO DO FOGUETE
* Com informações da Agência Estado