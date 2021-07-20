Os memes sobre o foguete que levou o poderoso da Amazon ao espaço

Oliver Daemen; o bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa de turismo espacial Blue Origin; Wally Funk; e Mark Bezos posam para fotos em frente ao foguete Blue Origin New Shepard Crédito: TONY GUTIERREZ/AP/ESTADÃO CONTEÚDO

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, foi para o espaço. Nesta terça-feira (20) ele embarcou em um voo espacial tripulado em uma nave da sua empresa de foguetes Blue Origin. O lançamento se iniciou pouco depois das 10h, no horário de Brasília, e levou cerca de dez minutos, sendo o feito considerado um sucesso.

Foi o primeiro voo com humanos da Blue Origin, empresa de exploração espacial de Jeff Bezos. O foguete, batizado de New Shepard, foi lançado no oeste do Texas, nos Estados Unidos, próximo à cidade de Van Horn. Com a viagem, o bilionário se coloca de vez na corrida espacial, uma área na qual vinha comendo poeira de rivais como Elon Musk, da SpaceX, e Richard Branson, da Virgin Galactic.

Durante a realização do voo, foi lançada uma cápsula tripulada, com capacidade para abrigar até seis pessoas, que se desprendeu do foguete, deu uma volta e flutuou por cerca de três minutos, retornando, por fim, com a ajuda de três grandes paraquedas.

O feito chamou a atenção de curiosos no mundo todo e gerou diversos memes pela internet. Veja alguns deles abaixo.

SERÁ QUE ESSA FOTO QUE O JEFF BEZOS TIROU É REAL???? pic.twitter.com/uSvnXDqrMT — André Serret (@andre_serret) July 20, 2021

Jeff Bezos literalmente querendo ser o pica das galáxias pic.twitter.com/jpUInbqgeX — Max Andrade (@puffnopiripaf) July 20, 2021

O foguetão do Jeff Bezos é muito pica pic.twitter.com/bfKShS9EVd — Carter (@essediafoilouco) July 20, 2021

Eu vendo sobre a viagem de dez minutos ao espaço de Jeff Bezos: pic.twitter.com/BvkKNRBSnG — Mari ⚛️ (@amysmoonpie) July 20, 2021

O "passeio" de foguete do homem mais rico do planeta ainda proporcionou algumas alfinetadas relacionadas ao Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Tem grana pra ir pro espaço mas o player do Prime Video continua aquela bela porcaria. — Ramon Vieira Gomes ?? (@ORamonGomes) July 20, 2021

Em vez de ir ao espaço, que tal melhorar a usabilidade do Prime Video, Jeff? Fica a dica. — Maria Carolina (@Queroul) July 20, 2021

Ir pro espaço é fácil. Quero ver é melhorar o layout e navegação do Prime Video... — marcela (@opus_zero_) July 20, 2021

VEJA O LANÇAMENTO DO FOGUETE