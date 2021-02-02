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Bilionário

Jeff Bezos anuncia que deixará presidência da Amazon

O empresário diz que pretende concentrar-se em novos produtos e iniciativas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 19:13

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:13

Jeff Bezos, dono da Amazon
Jeff Bezos, dono da Amazon Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente da Amazon, Jeff Bezos, anunciou, nesta terça-feira (2), que vai deixar o comando da empresa no terceiro trimestre deste ano. Andy Jassy, presidente da AWS (Amazon Web Services), será o novo CEO da companhia.
Bezos ainda terá um cargo de liderança na Amazon. Ele será o presidente executivo do conselho da companhia.
"Pretendo concentrar minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas iniciais. Andy é bem conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele será um líder notável e tem toda a minha confiança", disse Bezos em uma carta pública aos funcionários da Amazon.

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