Jeff Bezos anuncia que deixará presidência da Amazon

O presidente da Amazon, Jeff Bezos, anunciou, nesta terça-feira (2), que vai deixar o comando da empresa no terceiro trimestre deste ano. Andy Jassy, presidente da AWS (Amazon Web Services), será o novo CEO da companhia.

Bezos ainda terá um cargo de liderança na Amazon. Ele será o presidente executivo do conselho da companhia.

"Pretendo concentrar minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas iniciais. Andy é bem conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele será um líder notável e tem toda a minha confiança", disse Bezos em uma carta pública aos funcionários da Amazon.