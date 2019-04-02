Home
'Quero que vocês se explodam', tuíta Flávio sobre críticas do Hamas

Filho de Jair Bolsonaro escreveu mensagem em resposta à uma notícia sobre os ataques do movimento radical palestino à visita do presidente brasileiro ao Muro das Lamentações