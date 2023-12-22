Montadoras oferecem até painel solar nas últimas ofertas do ano

A Peugeot está com condições especiais para todos os modelos a combustão, inclusive utilitários Crédito: Peugeot/Divulgação

Faltando poucos dias para terminar 2023, as montadoras têm anunciado promoções e ofertas para quem deseja aproveitar o momento e começar 2024 de carro novo. Há oportunidades que vão desde descontos para pessoas com deficiência (PCD), passando por modelos a preços de fábrica e até mesmo placas solares.

Esse é o caso da BYD, que está oferecendo um kit painel solar da marca gratuitamente na compra de dois dos seus modelos 100% elétricos: o Tan (SUV de sete lugares) e Han (sedã).

O kit contém 24 placas de painel solar da marca, inversor, estrutura completa, trilhos em perfil de alumínio, cabos solares e todos os conectores necessários para a fixação do material. A instalação será por conta do comprador.

O BYD Tan é um SUV de sete lugares e faz parte da oferta de final de ano da montadora Crédito: BYD/Divulgação

O presente será entregue e disponibilizado em até 25 dias (exceto para as regiões Norte e Nordeste do país, com prazo previsto de até 40 dias) no endereço indicado na compra. A condição é válida para todas as vendas consolidadas até o dia 31 de dezembro de 2023.

Toda a gama em promoção

Já a Peugeot está com todos os modelos da marca com preços e condições especiais. Todos os modelos a combustão têm entrada a partir de 60% e zero de parcelas por até dois anos e parcela final até 40% do valor do veículo. As ofertas valem até o final de dezembro, com pedidos até 4 de janeiro.

O 208 tem preços partindo de R$ 73.990 para a versão Like 1.0 MT. Para a Style manual com motor 1.0, os valores começam em R$ 84.990. A Roadtrip 1.6 AT tem valores a partir de R$ 100.990 e para as versões Turbo 200, os preços começam em R$ 99.990.

Já os SUVs a combustão da marca estão com bônus de R$ 5 mil. As versões com motor flex 1.6 e câmbio automático de 6 marchas estão com preços que partem de R$ 102.990 (a versão de entrada do 2008) e as com motorização turbo THP Flex, o valor de parte de R$ 120.990. O 3008 também tem condições especiais neste final de ano: a partir de R$ 219.990.

Os utilitários também entram no pacote das promoções de dezembro, com condições especiais de financiamento e opções de financiamento de entrada de 30% com parcelas divididas em até 48 vezes ou 50% de entrada e restante em até 36 meses.

Veículos PCD

O Fiat Fastback Turbo 200, a partir de janeiro de 2024, terá preços partindo de R$ 117.990 Crédito: Fiat/Divulgação

Já a Fiat e a Jeep estão com descontos especiais para a compra de veículos no programa que contempla PCD. O Fiat Fastback Turbo 200, a partir de janeiro de 2024, terá preços partindo de R$ 117.990. O público PCD poderá adquirir o modelo por R$ 101.620, valor que inclui as isenções e descontos que são direito da categoria.

“Com a redução de preço do Fastback Turbo 200, será possível oferecer uma condição especial para atender o público PCD, que é importantíssimo para a marca e agora passa a ter acesso ao modelo que é topo de gama entre os veículos de passeio e o primeiro SUV Coupé da Fiat”, afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da marca Fiat para a América do Sul.

A Jeep anunciou redução no preço final do Renegade 1.3 Turbo para R$ 118.290, uma redução de R$ 7.700 Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep anunciou redução no preço final do Renegade 1.3 Turbo para R$ 118.290, uma redução de R$ 7.700 para todos os públicos e canais de vendas. Isso possibilita que o público PCD adquira o modelo por R$ 102.900, valor que inclui os descontos e isenções.A oferta é válida a partir de 24 de janeiro de 2024.

“Esta iniciativa da Jeep coloca o Renegade novamente no mercado de PCD, em que o modelo já obteve enorme sucesso no passado, no qual vendeu mais de 16 mil unidades em um único ano“, destaca Hugo Domingues, Vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.