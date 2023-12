Oportunidade

Montadoras oferecem até painel solar nas últimas ofertas do ano

Antes da virada do ano, as marcas de carros estão com ofertas variadas, que vão desde descontos para PCD até preços especiais para toda a gama de modelos

A Peugeot está com condições especiais para todos os modelos a combustão, inclusive utilitários. (Peugeot/Divulgação)

Faltando poucos dias para terminar 2023, as montadoras têm anunciado promoções e ofertas para quem deseja aproveitar o momento e começar 2024 de carro novo. Há oportunidades que vão desde descontos para pessoas com deficiência (PCD), passando por modelos a preços de fábrica e até mesmo placas solares.

Esse é o caso da BYD, que está oferecendo um kit painel solar da marca gratuitamente na compra de dois dos seus modelos 100% elétricos: o Tan (SUV de sete lugares) e Han (sedã).

O kit contém 24 placas de painel solar da marca, inversor, estrutura completa, trilhos em perfil de alumínio, cabos solares e todos os conectores necessários para a fixação do material. A instalação será por conta do comprador.

O BYD Tan é um SUV de sete lugares e faz parte da oferta de final de ano da montadora. (BYD/Divulgação)

O presente será entregue e disponibilizado em até 25 dias (exceto para as regiões Norte e Nordeste do país, com prazo previsto de até 40 dias) no endereço indicado na compra. A condição é válida para todas as vendas consolidadas até o dia 31 de dezembro de 2023.

Toda a gama em promoção

Já a Peugeot está com todos os modelos da marca com preços e condições especiais. Todos os modelos a combustão têm entrada a partir de 60% e zero de parcelas por até dois anos e parcela final até 40% do valor do veículo. As ofertas valem até o final de dezembro, com pedidos até 4 de janeiro.

O 208 tem preços partindo de R$ 73.990 para a versão Like 1.0 MT. Para a Style manual com motor 1.0, os valores começam em R$ 84.990. A Roadtrip 1.6 AT tem valores a partir de R$ 100.990 e para as versões Turbo 200, os preços começam em R$ 99.990.

Já os SUVs a combustão da marca estão com bônus de R$ 5 mil. As versões com motor flex 1.6 e câmbio automático de 6 marchas estão com preços que partem de R$ 102.990 (a versão de entrada do 2008) e as com motorização turbo THP Flex, o valor de parte de R$ 120.990. O 3008 também tem condições especiais neste final de ano: a partir de R$ 219.990.

Os utilitários também entram no pacote das promoções de dezembro, com condições especiais de financiamento e opções de financiamento de entrada de 30% com parcelas divididas em até 48 vezes ou 50% de entrada e restante em até 36 meses.

Veículos PCD

O Fiat Fastback Turbo 200, a partir de janeiro de 2024, terá preços partindo de R$ 117.990. (Fiat/Divulgação)

Já a Fiat e a Jeep estão com descontos especiais para a compra de veículos no programa que contempla PCD. O Fiat Fastback Turbo 200, a partir de janeiro de 2024, terá preços partindo de R$ 117.990. O público PCD poderá adquirir o modelo por R$ 101.620, valor que inclui as isenções e descontos que são direito da categoria.

“Com a redução de preço do Fastback Turbo 200, será possível oferecer uma condição especial para atender o público PCD, que é importantíssimo para a marca e agora passa a ter acesso ao modelo que é topo de gama entre os veículos de passeio e o primeiro SUV Coupé da Fiat”, afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da marca Fiat para a América do Sul.

A Jeep anunciou redução no preço final do Renegade 1.3 Turbo para R$ 118.290, uma redução de R$ 7.700. (Jeep/Divulgação)

A Jeep anunciou redução no preço final do Renegade 1.3 Turbo para R$ 118.290, uma redução de R$ 7.700 para todos os públicos e canais de vendas. Isso possibilita que o público PCD adquira o modelo por R$ 102.900, valor que inclui os descontos e isenções.A oferta é válida a partir de 24 de janeiro de 2024.

“Esta iniciativa da Jeep coloca o Renegade novamente no mercado de PCD, em que o modelo já obteve enorme sucesso no passado, no qual vendeu mais de 16 mil unidades em um único ano“, destaca Hugo Domingues, Vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

Com informações das montadoras.

