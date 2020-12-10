Evento oferece revisão e lavagem gratuita de veículos na Praça do Papa

1º Mega PitStop acontecerá de sexta (11) a domingo (13) na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Divulgação/Mega PitStop

Para os apaixonados por carro, a programação do fim de semana está garantida. De sexta-feira (11) até domingo (13) Vitória recebe a 1ª edição do Mega PitStop, um evento com entrada gratuita que acontecerá na Praça do Papa, na Enseada do Suá. A expectativa é de receber cerca de 3 mil pessoas nos três dias. Segundo a organização, os protocolos de segurança contra o novo coronavírus serão respeitados de forma rígida.

Aos visitantes, o Mega PitStop oferecerá inspeção gratuita para carro, moto ou bicicleta, lavagem ecológica (uma limpeza que não utiliza água e que são usados produtos biodegradáveis) de graça para os 100 primeiros veículos e reparação com até 50% de desconto, além de atividades de educação no trânsito.

O presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa-ES), Eduardo Dalla Mura, reforça que com a proximidade das férias de verão, o evento se torna uma ótima oportunidade para revisão de veículos, já que nesta época aumentam as viagens de carro e moto e os passeios ao ar livre de bicicleta. O checkup do veículo é tão importante quanto escolher o destino da viagem. Muitos acidentes acontecem por falta de cuidados básicos de segurança e uma simples revisão pode evitar muitas tragédias, alerta.

Os motoristas de carro poderão verificar sistema de iluminação e itens obrigatórios que incluem chave de roda, macaco, triângulo e ainda freios, pneus, estepe, entre outros. Alguns dos serviços oferecidos com preços mais em conta serão troca de pneus, alinhamento e balanceamento, manutenção de ar-condicionado, troca de óleo, troca de bateria e análise do sistema de gás natural veicular (GNV).

Para os pilotos de motocicletas serão oferecidos além da avaliação gratuita, inspeção do sistema de iluminação e sinalização, dos manetes, amortecedores, retrovisores, pneus, freios, nível de óleo, escapamento e fluido do radiador.

Os ciclistas contarão com a avaliação gratuita de peças e inspeção dos apertos da bicicleta. Alguns dos serviços oferecidos são: montagem de bikes, substituição de peças, troca de câmara de ar, desempenos, lubrificação, regulagem de marchas e freios.

A maioria dos serviços poderá ser feita no local e os mais complexos poderão ser agendados para serem realizados depois, mas com o preço promocional da feira.

Avaliada em R$ 3 milhões, Ferrari 488 Spider 2018 estará exposta no evento Crédito: Divulgação/Mega PitStop

EXPOSIÇÃO DE CARROS

Quem for ao Mega PitStop vai poder apreciar de perto uma Ferrari 488 Spider 2018, avaliada em R$ 3 milhões. A máquina será trazida ao Estado pelas mãos do empresário Christian Lee Dumer e ficará exposta no stand Pit Stop Estética Automotiva, centro de treinamento autorizado a trabalhar com a marca de vitrificação de pintura da marca japonesa Kisho. As grandes marcas esportivas estão cada vez mais trabalhando com o produto da Kisho, que está no mercado desde 1965. A vitrificação protege a pintura, confere durabilidade e dá um brilho todo especial ao carro, garante Christian.

Outro veículo que poderá ser conferido pelo público é um Gol 2001 totalmente reformado exposto pelo especialista em engenharia automotiva Everton Peroni. O carro, que foi totalmente desmontado e restaurado, estava parado há 3 anos. A reforma começou no dia 12 de setembro e virou até série, Renovando o Golzinho, que pode ser acompanhada no Instagram pessoal de Everton ou no canal Papo Mão na Graxa no Youtube . Os reparos passaram por funilaria completa com pintura, recuperação de tapeçaria e parte mecânica.

O objetivo é valorizar o trabalho dos mecânicos e também mostrar a importância da revisão do automóvel, que se for feita de forma regular evita o desgaste das peças, poupando tempo, dinheiro e acidentes provocados por falta de manutenção, esclarece o especialista.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran- ES) disponibilizará, durante o evento, atividades com foco na educação de trânsito e orientações sobre serviços das áreas de veículos, habilitação e fiscalização. Também estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre o processo de habilitação, regularização de veículos e procedimentos de infrações e penalidades. O órgão apresentará um jogo on-line educativo, chamado Na Rota do Bem, com diversas situações em que o usuário precisa decifrar mensagens para identificar em uma cidade virtual os moradores que obedecem às regras de trânsito.

O Mega PitStop é realizado pela Dupla Planejamento e Organização de Eventos em parceria com o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindrepa-ES). Também conta com o apoio do Sebrae, Sesi/Senai, Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) e Banestes Seguros. Além da colaboração do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) e apoio institucional da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

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