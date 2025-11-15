Meio ambiente

COP30: Norte do ES tem a maior concentração de áreas desmatadas do Estado

Levantamento do Idaf, divulgado na COP30, aponta Linhares como o munícipio mais devastado; confira o ranking completo

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:21

Vista área de Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Abdo Filho

A Região Norte do Espírito Santo concentra a maior quantidade de áreas desmatadas do Estado. É o que aponta um levantamento feito pela Central de Monitoramento de Florestas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que compilou dados ao longo de 14 meses. Os dados foram apresentados na última quarta-feira (12), na Casa Sustentabilidade Brasil, local que sedia atividades paralelas à COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em Belém (PA).

Linhares é o município que registra o maior índice de desmatamento ilegal: foram identificados 59,31 hectares de áreas embargadas entre 4 de setembro de 2024 e 4 de novembro de 2025. Os municípios de Nova Venécia (31,21) e São Mateus (24,78), também no Norte capixaba, aparecem em segundo e terceiro lugares no ranking, respectivamente.

Os indicadores também mostram que, embora o Norte tenha menos vegetação nativa da Mata Atlântica, é a região que acumula maior volume de área desmatada. Para o coordenador da central, João Marcos Chipolesch, esse movimento pode estar ligado ao interesse em expandir atividades agropecuárias. “O desmatamento é um ato comportamental, como qualquer outro delito, e, como ele não ocorre em grande parte do Estado, supõe-se que esteja ligado à expansão das atividades produtivas”, destacou.

Ele acrescenta que o desmatamento no Estado ocorre de forma gradual e difusa, como estratégia de alguns atores para escaparem de entes fiscalizadores. "Diferentemente do que ocorre em outros biomas do Brasil, como Amazônia e Cerrado, em que o desmatamento ocorre do núcleo para as periferias, o nosso é das periferias para o centro", ressalta.

O período analisado considerou a inauguração da Central: foram fiscalizados 382 alertas para identificação de desmatamento ilegal, que resultaram em 369 multas aplicadas e na identificação de 408 hectares de áreas embargadas.

Os números foram divulgados no painel "Tecnologias aplicadas e resultados do Programa Estadual de Combate ao Desmatamento Ilegal do ES", realizado na última quarta-feira (12), parte da programação da Casa Sustentabilidade Brasil. A 600 metros do Parque da Cidade, o espaço abriga uma agenda paralela à COP-30, criada para fortalecer o debate ambiental.

"A gente faz parte de um país só com vários biomas, vários domínios ambientais. Temos a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a Floresta Amazônica. Acho que é dever não só o cuidado com a Mata Atlântica, mas também com a Floresta Amazônica, com o Cerrado... Porque a gente tem a ideia de aldeia global, está tudo interconectado. A gente acredita nessa interconexão com os elementos da natureza, principalmente com os recursos florestais", complementa.

Confira, a seguir, as cidades que registraram áreas desmatadas desde a criação da central:

Linhares (59,31)

Nova Venécia (31,21)

São Mateus (24,78)

Pancas (22,81)

Vila Pavão (20,58)

Guaçuí (19,34)

Mantenópolis (14,17)

Ibiraçu (13,97)

Muniz Freire (13,58)

Iúna (13,21)

Muqui (13,06)

São Gabriel da Palha (10,62)

São Domingos do Norte (9,81)

Mimoso do Sul (9,34)

Santa Maria de Jetibá (7,92)

Vila Velha (5,85)

Rio Bananal (5,32)

Fundão (4,62)

Santa Leopoldina (3,76)

Ibitirama (2,88)

Santa Teresa (2,74)

Dores do Rio Preto (2,71)

Vila Valério (2,46)

Guarapari (2,39)

Governador Lindenberg (1,70)



Jerônimo Monteiro (1,66)



Sooretama (1,44)

Jaguaré (1,41)

Vargem Alta (1,40)

Divino de São Lourenço (1,23)

Irupi (1,04)



Serra (1,01)

São Roque do Canaã (0,97)

Ibatiba (0,95)

Laranja da Terra (0,90)

Marechal Floriano (0,64)

Itarana (0,56)

Presidente Kennedy (0,51)

Itaguaçu (0,48)

Piúma (0,44)

Rio Novo do Sul (0,33)

Vitória (0,28)

Conceição de Castelo (0,06)

A repórter viajou para a COP30, em Belém, no Pará, a convite do Instituto Sustentabilidade Brasil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta