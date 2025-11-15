COP30: Norte do ES tem a maior concentração de áreas desmatadas do Estado

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:21
A Região Norte do Espírito Santo concentra a maior quantidade de áreas desmatadas do Estado. É o que aponta um levantamento feito pela Central de Monitoramento de Florestas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que compilou dados ao longo de 14 meses. Os dados foram apresentados na última quarta-feira (12), na Casa Sustentabilidade Brasil, local que sedia atividades paralelas à COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em Belém (PA).
Linhares é o município que registra o maior índice de desmatamento ilegal: foram identificados 59,31 hectares de áreas embargadas entre 4 de setembro de 2024 e 4 de novembro de 2025. Os municípios de Nova Venécia (31,21) e São Mateus (24,78), também no Norte capixaba, aparecem em segundo e terceiro lugares no ranking, respectivamente.
Os indicadores também mostram que, embora o Norte tenha menos vegetação nativa da Mata Atlântica, é a região que acumula maior volume de área desmatada. Para o coordenador da central, João Marcos Chipolesch, esse movimento pode estar ligado ao interesse em expandir atividades agropecuárias. “O desmatamento é um ato comportamental, como qualquer outro delito, e, como ele não ocorre em grande parte do Estado, supõe-se que esteja ligado à expansão das atividades produtivas”, destacou.
Ele acrescenta que o desmatamento no Estado ocorre de forma gradual e difusa, como estratégia de alguns atores para escaparem de entes fiscalizadores. "Diferentemente do que ocorre em outros biomas do Brasil, como Amazônia e Cerrado, em que o desmatamento ocorre do núcleo para as periferias, o nosso é das periferias para o centro", ressalta.
O período analisado considerou a inauguração da Central: foram fiscalizados 382 alertas para identificação de desmatamento ilegal, que resultaram em 369 multas aplicadas e na identificação de 408 hectares de áreas embargadas.
Os números foram divulgados no painel "Tecnologias aplicadas e resultados do Programa Estadual de Combate ao Desmatamento Ilegal do ES", realizado na última quarta-feira (12), parte da programação da Casa Sustentabilidade Brasil. A 600 metros do Parque da Cidade, o espaço abriga uma agenda paralela à COP-30, criada para fortalecer o debate ambiental.
"A gente faz parte de um país só com vários biomas, vários domínios ambientais. Temos a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a Floresta Amazônica. Acho que é dever não só o cuidado com a Mata Atlântica, mas também com a Floresta Amazônica, com o Cerrado... Porque a gente tem a ideia de aldeia global, está tudo interconectado. A gente acredita nessa interconexão com os elementos da natureza, principalmente com os recursos florestais", complementa.
Confira, a seguir, as cidades que registraram áreas desmatadas desde a criação da central:
