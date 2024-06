Vitória receberá o encerramento do Circuito de Corridas Caixa em dezembro

Serão dez provas em diferentes cidades espalhadas por todas as regiões do País. O início será em Brasília e o fim na Capital Capixaba

Brasília vai abrir a temporada 2024 do Circuito CAIXA, no dia 14 de julho, na Esplanada dos Ministérios. Na sequência, a caravana dedicada aos corredores de rua passa por Belo Horizonte (21/07), Aracaju (01/09), Salvador (08/09), Maceió (15/09), Campo Grande (13/10), Goiânia (03/11), São Paulo (10/11) e Palmas (24/11). Vitória encerra a temporada em 08/12.

“Me lembro da sensação de dever cumprido ao final de 2018, um ano muito produtivo e de fortes emoções com o aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA. Depois vieram todas as dificuldades decorrentes da pandemia. Agora, todo aquele sentimento de contentamento retorna e só posso agradecer à direção da Caixa, pela confiança, apoio incondicional tanto nos anos anteriores quanto agora, e pela sensibilidade em ouvir a comunidade da corrida de rua, que clamava pelo retorno do circuito”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports.