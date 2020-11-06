Triatleta olímpico, Diogo Sclebin participa de prova em Aracruz

Diogo Sclebin participa de prova de triatlo em Aracruz neste fim de semana Crédito: Acervo Pessoal

1.700m de natação, 60km de ciclismo e 12km de corrida. Estas são as distâncias que o triatleta olímpico Diogo Sclebin vai enfrentar neste sábado (07) em Aracruz, no Ironcruz Endurance Triathlon. Ele, que já morou em Vila Velha, no ano de 2006, agora retorna ao Espírito Santo para competir e se reaproximar do ritmo das provas, já que vem treinando para carimbar o passaporte rumo à Olimpíada de Tóquio 2021, que pode ser a terceira de sua carreira.

Na triatlo desde os 18 anos e com os jogos Olímpicos de 2012 e 2016 no currículo, além dos Pan-Americanos de 2011, 2015 e 2019, Diogo é o brasileiro com o maior número de largadas na modalidade. Ao todo, são 121. No entanto, o triatleta conta que está desde março longe das competições oficiais por conta da pandemia de Covid-19, e que, por este motivo, a disputa do próximo sábado será como um termômetro para ele.

"Aracruz será um divisor de águas neste atípico ano. A prova entrou no calendário e vem com uma expectativa positiva por me manter motivado na rotina de treinos e servir como um parâmetro de desempenho. Tenho treinado as modalidades em separado, e treinar a transição entre elas é igualmente necessário, embora seja mais difícil no dia a dia. A competição chega em boa hora, inclusive devido às distâncias expressivas das modalidades."

Natação da prova será realizada na lagoa e vai desafiar os participantes Crédito: Ironcruz/Divulgação

Mais extenso do que o triatlo olímpico, que tem 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida, o Ironcruz também conta com outros diferenciais, segundo uma de suas organizadoras, Gabriela Engel. A corrida será bem desafiadora, com morros pelo percurso. A primeira transição acontece dentro de uma plantação de eucaliptos e mata nativa, e a natação será em uma lagoa que é um espetáculo de linda, conta Gabriela, que destaca ainda o fato de a prova ter sido feita de atleta para atleta, uma vez que ela também é triatleta, amadora, há três anos. A gente coloca o coração na prova, tudo foi pensado com carinho, completa.

Em sua primeira edição, o evento receberá atletas de diversos lugares do Brasil. Estarão presentes competidores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e do Distrito Federal. De acordo com a organizadora, cada vez mais as pessoas estão entrando na modalidade, devido, principalmente, ao interesse em melhorar a qualidade de vida. Já Diogo, acredita que hoje as pessoas são mais donas do próprio tempo, o que é um ponto também positivo para incentivar o esporte. Muitas profissões começaram a trabalhar em home office, de modo mais flexível. Se antes eu saía às 09h para pedalar e não encontrava quase ninguém pelas ruas, agora já noto um número maior de pessoas realizando atividades físicas., completou.

OLHO EM TÓQUIO

Diogo Sclebin já participou de duas olimpíadas Crédito: Acervo Pessoal

Adiados por conta da Covid-19, os Jogos Olímpicos de Tóquio têm data marcada para acontecer: julho de 2021. E se para os amantes de esportes as Olimpíadas estão cada vez mais perto, para os atletas, esta começa cerca de dois anos antes, nas etapas classificatórias. A classificação começa bem antes. O somatório de pontos para largar em Agosto de 2021, em Tóquio, acontece por ranking, explica Diogo. O triatleta espera continuar somando pontos nas etapas de mundial. Minha meta é estar entre os 60 melhores. É um caminho árduo, mas é possível, pontua.

Sobre ter vivido a emoção de representar o Brasil em dois Jogos Olímpicos - e em um deles sozinho na modalidade - Diogo guarda boas recordações. "Nas Olimpíadas, a prova de triatlo dura quase duas horas. Ela coroa toda uma jornada de dedicação e de esforço. Ela dá o sentido à caminhada que traçamos no esporte. Independente do resultado final. É algo que fica marcado, uma felicidade grande. E tem também o carinho e admiração que recebemos das pessoas. O esporte tem impacto na vida de muita gente, sobretudo dos mais jovens, conta.

A PROVA

Ironcruz Endurance Triathlon





Quando: Sábado (07)

Sábado (07) Onde: Lagoa Azul (Aracruz)

Lagoa Azul (Aracruz) Horário: 13h (largada no individual) 13h15 (largada no revezamento)



13h (largada no individual) 13h15 (largada no revezamento) Mais informações: site da prova