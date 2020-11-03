Velejadores capixabas fazem história no Circuito Rio

+ Bravíssimo foi campeão geral da competição Crédito: Fred Hoffmann/Divulgação

A bandeira do Espírito Santo foi destaque na 51ª edição do Circuito Rio, uma das principais e mais tradicionais competições da Vela Oceânica brasileira, que foi encerrada nesta segunda-feira, dia 02. Os veleiros do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), + Bravíssimo e Phantom Of The Ópera fizeram história na competição ao se consagrem campeões em suas categorias, além de trazerem para o ICES o título de campeão geral da competição, que ficou para o + Bravíssimo.

Foram 4 dias intensos de regatas com as mais diversas condições climáticas e de mar, onde os competidores disputaram também o Campeonato Brasileiro da classe ORC. Barcos renomados como o Crioula, comandado por Samuel Albrecht, membro da equipe olímpica, esteve presente na competição, além da participação dos maiores medalhistas olímpicos da vela brasileira, Lars e Torben Grael.

Os velejadores capixabas mostram a cada dia que a vela do Estado tem feito história em diversas raias brasileiras e internacionais. A tripulação do + Bravíssimo, comandada por Luciano Secchin, traz na bagagem os títulos de campeã geral do Circuito Rio, 1º lugar na classe ORC B, além de se consagrarem vice-campeões brasileiros e campeões brasileiros na classe ORC B, resultado nunca alcançado por outra tripulação capixaba.

Estamos muito felizes. Os resultados são fruto de um trabalho que estamos desenvolvendo há uns dois anos. Buscamos cada dia aperfeiçoar ainda mais com ajuste de treinos, equipamentos, entrosamento da tripulação. Começamos o ano com o título do Circuito Atlântico Sur, uma das competições mais importantes da América do Sul, e agora somos campeões do Circuito Rio e vice-campeões brasileiros. Certeza que estamos no caminho certo, ressaltou o comandante do+ Bravíssimo, Luciano Secchin.

O veleiro Phatom Of The Opera, que tem como comandante o presidente da Federação Capixaba de Vela (Fecai), Renato Avelar, superou barcos que estavam entre os favoritos e ficou atrás somente do veleiro Danadão, que tem em sua tripulação diversos velejadores olímpicos. O barco capixaba garantiu o 1º lugar na classe IRC II e foi vice-campeão geral na IRC.

Phantom Of The Opera campeão na categoria IRC II Crédito: Fred Hoffmann/Divulgação

Foi um campeonato com regatas muito difíceis com falta de vento, excesso de ventos, regatas muito grandes, com muita disputa na água. Fizemos um trabalho de otimização do barco com investimentos, que surtiu efeito e conseguimos excelentes resultados durante a competição. Nossa tripulação teve máximo entrosamento. E conseguimos levar pro ICES e para o Espírito Santo esse troféu, comentou Renato Avelar, comandante do Phantom.